Ataque em Vila Velha: tutor de cão que matou shih-tzu será multado em R$ 14 mil

Shih-tzu Pérola foi morta em ataque de um pastor-belga, enquanto passeava com o tutor em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram

Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (16). A investigação e a punição são de responsabilidade do município. Além da multa ao proprietário, que não teve o nome divulgado, o animal não poderá mais circular em via pública, independente de estar utilizando coleira, guia ou adestramento. A informação foi divulgada pelo diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha , Celso Christo, em entrevista àna manhã desta sexta-feira (16). A investigação e a punição são de responsabilidade do município.

Ainda segundo Celso Christo, o pastor-belga é considerando um "animal bravio" (indomável) e não recebeu qualquer tipo de adestramento para evitar ataques como o que vitimou a shih-tzu no último dia 9.

O diretor de Bem-estar Animal de Vila Velha revelou à CBN Vitória que o relatório elaborado sobre o ocorrido será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo sugerindo uma ação penal para que o proprietário e o irmão dele, que andava com o cachorro no momento do ataque, respondam por maus-tratos.

"Importante deixar claro que a culpa não é do animal. A culpa, na verdade, é do proprietário que precisa entender que Vila Velha tem uma legislação a ser seguida" Celso Christo - Diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha

O vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra uma cena forte, que deixou moradores assustados. O pastor-belga, de grande porte, atacou a cadela de pequeno porte da raça shih-tzu durante a tarde do último dia 9. Em determinado momento, o cachorro maior carregou a cachorrinha na boca.

Antes do ataque, é possível ver o pastor-belga cheirando algumas plantas. Um homem aparece no vídeo caminhando lentamente com uma coleira na mão. Sem coleira, o pastor-belga começa a atacar o animal de pequeno porte. O tutor do animal atacado, um aposentado de 67 anos, ainda tentou defender e levantar Pérola. A shih-tzu, porém, foi arrancada da coleira e carregada como uma presa.

"O animal é bravio, só é manipulado pelo próprio tutor, e não tem treinamento. Se ele tivesse sido adestrado, com um comando de voz ele teria parado. Um animal como este em mãos erradas é uma arma. Estamos vendo no país inteiro casos em que animais agridem pessoas e outras animais", afirma Celso Christo.

O código de postura, que determina o que deve ser feito para proteger os animais, foi criado em 2020 em Vila Velha. Segundo o texto, animais de grande porte como o pastor-belga devem:

Andar com guia curta



Andar com focinheira



Estar acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos que tenha capacidade de contenção do animal



Na avaliação do Diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, o fato de o pastor-belga ter ficado solto "beira o absurdo". Segundo ele, os tutores precisam seguir o que é regulamentado pela prefeitura.

Nas redes sociais, a gerente comercial Carol Alvim, tutora de Pérola, fez diversas publicações com fotos da cachorrinha. "Que você se sinta eternamente abraçada pela mamãe", disse em uma delas.

Além disso, Carol publicou imagens das câmeras de segurança e pediu ajuda para que as pessoas na identificação do homem que aparece no vídeo segurando uma coleira. A tutora do animal disse, em entrevista ao g1, que era o pai dela que estava passeando com Pérola no momento do ataque, como fazia diariamente.

Tutor do pastor-belga definiu ataque como "fatalidade"

A Gazeta que quem estava atrás do cachorro no momento do ataque era o irmão dele, que passou por problemas de saúde e não consegue correr. A entrevista à reportagem aconteceu no dia 12 de fevereiro, ou seja, antes de o tutor receber a punição. O tutor do pastor-belga que atacou e matou a shih-tzu Pérola, de 7 anos, afirmou que o incidente foi uma fatalidade e disse que o cachorro fugiu . O tutor, que não se identificou quando concedeu a entrevista, contou à reportagem deque quem estava atrás do cachorro no momento do ataque era o irmão dele, que passou por problemas de saúde e não consegue correr. A entrevista à reportagem aconteceu no dia 12 de fevereiro, ou seja, antes de o tutor receber a punição.

"Infelizmente, foi um incidente, uma fatalidade. Não foi um ato irresponsável de um passeio sem os acessórios de segurança determinados por lei", afirmou o tutor.

Ele contou que está morando em outro Estado e que o cachorro, que tem 4 anos, fica aos cuidados da sua mãe e do seu irmão. Quando soube do ocorrido, voltou para Vila Velha e também foi até a casa da família da cadela atacada para se colocar à disposição no que for preciso. O tutor relatou ainda que já recebeu visita do setor de bem-estar animal da Prefeitura de Vila Velha. Segundo ele, a equipe conferiu como o cão é tratado e fez recomendações para evitar futuras fugas.

Ouça a entrevista do diretor de Bem-estar Animal de Vila Velha à CBN Vitória: