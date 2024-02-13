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Ataque de pastor-belga

CPI dos maus-tratos da Ales vai investigar morte de shih-tzu em Vila Velha

A deputada Janete de Sá afirmou que comissão vai procurar tutores dos animais e buscar mais  informações com a polícia para atuar na investigação do caso

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 fev 2024 às 15:00
Pérola foi morta em ataque de pastor belga
Pérola foi morta em ataque de pastor belga Crédito: Reprodução/Instagram
O ataque do pastor-belga que vitimou a shih-tzu Peróla em Vila Velha será alvo de investigação da CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Após as festividades de carnaval, a deputada estadual Janete de Sá informou que vai ouvir os tutores dos animais envolvidos e também buscar informações na Delegacia de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.
"Agora todo mundo está no carnaval. A Assembleia está fechada, a equipe também não pode entrar e a gente tem dificuldade de acessar a delegacia de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, já que a polícia está toda muito focada na segurança pública. Mas vamos investigar o caso", afirma a deputada à reportagem de A Gazeta.
O ataque ocorreu na tarde de sexta-feira (9), no Centro de Vila Velha. O pastor-belga estava sozinho na rua quando atacou um aposentando de 67 anos que estava passeando com Pérola. O homem tentou levantar a cadelinha pela coleira, no entanto, em um dos ataques, o pastor-belga conseguiu arrancar a shih-tzu da coleira.

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Em um dos vídeos captados por câmeras de segurança é possível ver o cachorro carregando a shih-tzu na boca, como uma presa. E tempos depois, a câmera mostra também um homem carregando uma coleira na mão, aparentemente atrás do cachorro maior. Depois do ataque, a família de Pérola chegou a pedir ajuda nas redes sociais para localizar o tutor do pastor-belga
O tutor do cachorro foi localizado pela família na segunda-feira (12). Ele não quis se identificar, mas conversou com a reportagem de A Gazeta, considerando o caso uma fatalidade. O homem disse que o cachorro não estava passeando sem coleira e guia, mas que teria fugido.  E afirma que quem estava atrás do cachorro no momento do ataque era seu irmão, que passou por problemas de saúde e não consegue correr.
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) informou ainda na segunda (12) que teve acesso às informações e realizou todas as diligências. Agora, vai tomar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis em relação ao caso.
CPI dos maus-tratos da Ales vai investigar morte de shih-tzu em Vila Velha

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