CPI dos maus-tratos da Ales vai investigar morte de shih-tzu em Vila Velha

Pérola foi morta em ataque de pastor belga Crédito: Reprodução/Instagram

"Agora todo mundo está no carnaval. A Assembleia está fechada, a equipe também não pode entrar e a gente tem dificuldade de acessar a delegacia de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, já que a polícia está toda muito focada na segurança pública. Mas vamos investigar o caso", afirma a deputada à reportagem de A Gazeta.

O ataque ocorreu na tarde de sexta-feira (9), no Centro de Vila Velha. O pastor-belga estava sozinho na rua quando atacou um aposentando de 67 anos que estava passeando com Pérola. O homem tentou levantar a cadelinha pela coleira, no entanto, em um dos ataques, o pastor-belga conseguiu arrancar a shih-tzu da coleira.

Em um dos vídeos captados por câmeras de segurança é possível ver o cachorro carregando a shih-tzu na boca, como uma presa. E tempos depois, a câmera mostra também um homem carregando uma coleira na mão, aparentemente atrás do cachorro maior. Depois do ataque, a família de Pérola chegou a pedir ajuda nas redes sociais para localizar o tutor do pastor-belga

O tutor do cachorro foi localizado pela família na segunda-feira (12). Ele não quis se identificar, mas conversou com a reportagem de A Gazeta, considerando o caso uma fatalidade . O homem disse que o cachorro não estava passeando sem coleira e guia, mas que teria fugido. E afirma que quem estava atrás do cachorro no momento do ataque era seu irmão, que passou por problemas de saúde e não consegue correr.

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) informou ainda na segunda (12) que teve acesso às informações e realizou todas as diligências. Agora, vai tomar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis em relação ao caso.