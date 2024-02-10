Shih-tzu é morta por cachorro de grande porte em Vila Velha; veja o vídeo

Uma cena forte deixou assustados moradores do Centro de Vila Velha. Um cachorro de grande porte, aparentemente da raça pastor belga, atacou uma cadela de pequeno porte da raça Shih-tzu na tarde da sexta-feira (9). Em certo momento, o cachorro maior carregou a cachorrinha na boca, como uma presa. O responsável pelo cachorro não foi identificado e também não procurou os tutores da cadela que morreu.

O cachorro aparece em imagens de câmeras de segurança andando sozinho pela rua. É possível ver ele cheirando algumas plantas até que, depois de algum tempo, um homem ainda não identificado — que acredita-se que seja o tutor do cachorro de grade porte — aparece caminhando lentamente com uma coleira na mão em direção na mesma direção que o cão.

Antes que ele o alcançasse, o animal começa a atacar a Shih-tzu, que se chamava Pérola e estava com um dos tutores, um aposentado de 67 anos. O homem ainda tenta levantar a cadelinha pela coleira, no entanto, em um dos ataques, o cachorro maior consegue arrancar a pequena da coleira. Em um dos vídeos captados por câmeras de segurança é possível ver o cachorro carregando a Shih-tzu na boca, como uma presa. A imagem é forte.

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Pérola ainda conseguiu se livrar e saiu correndo em direção a uma calçada, enquanto outras pessoas se aproximaram para ajudar. O aposentado, dono da cadela, percebendo que ela ainda estava viva, ainda tentou levá-la a uma clínica veterinária. A cadela, porém, não resistiu e morreu. Momentos depois do ataque, o cachorro ainda foi visto solto pela rua sem coleira ou tutor.

Dona em luto

Nas redes sociais, a gerente comercial Carol Alvim, tutora de Pérola, fez diversas publicações com fotos da cachorrinha. "Que você se sinta eternamente abraçada pela mamãe", disse em uma delas. Além disso, Carol publicou imagens das câmeras de segurança e pediu ajuda para que as pessoas na identificação do homem que aparece no vídeo segurando uma coleira.

A tutora do animal disse, em entrevista ao g1, que era o pai dela que estava passeando com Pérola no momento do ataque, como fazia diariamente. A tutora fez um Boletim de Ocorrência on-line, que aguarda a validação em até 48 horas.

"A casa inteira está abalada. Pérola era o dengo da família. Todo dia ele passeava com ela, de manhã e a tarde" Carol Alvim - Tutora do animal

O que disse a prefeitura?

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que o Bem-Estar Animal da cidade teve acesso à notícia da morte de um animal da raça Shih-tzu, ocorrida por outro animal de grande porte.

"É importante ressaltar que, qualquer canino de médio e grande porte, inclusive os animais de raças de guarda ou combate, devem transitar em vias públicas com maiores de 18 anos, com capacidade de realizar a contenção dos animais e, obrigatoriamente, devem ser submetidos a coleiras curtas, preferencialmente com capacidade de contenção e também devem estar vestidos com focinheira, ajustada para evitar agressões em pessoas e outros animais", diz a resposta.

Também informou que os animais agressores podem ser apreendidos, caso sejam encontrados em situações ilegais, e seus proprietários são responsáveis civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos a pessoas ou animais. Sobre o caso da sexta-feira (9), porém, não informou se o tutor do cachorro foi identificado e se alguma medida já foi tomada.

Ainda de acordo com a prefeitura, todas as informações sobre os proprietários do animal, devem ser encaminhadas pelo canal de ouvidoria da PMVV ou através do número de whatsapp 27 99268-3398. A nota diz ainda que é importante que o proprietário do animal morto registre um boletim de ocorrência como vítima.