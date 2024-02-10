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Infarto e AVC

Ícone do samba capixaba, Edson Papo Furado recebe alta de hospital

Fundador da Piedade de 84 anos ficou 31 dias internado depois de sofrer um infarto, seguido de uma infecção urinária e um AVC isquêmico

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 13:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 fev 2024 às 13:58
Edson Papo Furado será homenageado no Prêmio da Música Capixaba
Edson Papo Furado será homenageado no Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram@edsonpapofurado
Depois de 31 dias de internação e às vésperas do carnaval, Edson Papo Furado, lenda viva do samba capixaba, deixou o hospital na sexta-feira (9). O sambista deu entrada no hospital em meados de janeiro após sofrer um infarto, seguido de uma infecção urinária e um AVC isquêmico, segundo a família.
Priscila Rodrigues Nascimento, uma das filhas de Edson, contou que o pai passou mal em casa no dia 8 de janeiro e foi levado às pressas para o hospital. E agora, está continuando a recuperação em casa ao lado da família. Priscila contou que o AVC deixou uma leve sequela.
"Ele está um pouco esquecido, principalmente para formular as palavras. Ele não consegue muito formular as palavras de imediato, mas aí ele para, tenta reformular, a gente ajuda e ele consegue", relata.
"Ele está se recuperando muito bem. Eu não sabia que meu pai era tão forte quanto ele é. O velhinho é um guerreiro, mas um guerreiro mesmo. Ele já passou por um infarto e por um AVC e ele está simplesmente maravilhoso"
Priscila Nascimento - Filha de Edson Papo Furado

História e importância

Edson Papo Furado foi um dos fundadores da escola de samba Unidos da Piedade, do Centro de Vitória, em 1955, além de ter sido o primeiro intérprete da agremiação.
Em 2023 ele foi o grande homenageado no Prêmio da Música Capixaba, em cerimônia no Teatro da Ufes. Além disso, a história de vida de Papo Furado foi contada no enredo “Sou anjo sim, sou anjo negro", da Mocidade Serrana, no Grupo de Acesso B, nos desfiles das escolas de samba também em 2023.

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