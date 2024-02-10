Ícone do samba capixaba, Edson Papo Furado recebe alta de hospital

Depois de 31 dias de internação e às vésperas do carnaval, Edson Papo Furado, lenda viva do samba capixaba, deixou o hospital na sexta-feira (9). O sambista deu entrada no hospital em meados de janeiro após sofrer um infarto, seguido de uma infecção urinária e um AVC isquêmico, segundo a família.
Priscila Rodrigues Nascimento, uma das filhas de Edson, contou que o pai passou mal em casa no dia 8 de janeiro e foi levado às pressas para o hospital. E agora, está continuando a recuperação em casa ao lado da família. Priscila contou que o AVC deixou uma leve sequela.
"Ele está um pouco esquecido, principalmente para formular as palavras. Ele não consegue muito formular as palavras de imediato, mas aí ele para, tenta reformular, a gente ajuda e ele consegue", relata.
"Ele está se recuperando muito bem. Eu não sabia que meu pai era tão forte quanto ele é. O velhinho é um guerreiro, mas um guerreiro mesmo. Ele já passou por um infarto e por um AVC e ele está simplesmente maravilhoso"
História e importância
Edson Papo Furado foi um dos fundadores da escola de samba Unidos da Piedade, do Centro de Vitória, em 1955, além de ter sido o primeiro intérprete da agremiação.
Em 2023 ele foi o grande homenageado no Prêmio da Música Capixaba, em cerimônia no Teatro da Ufes. Além disso, a história de vida de Papo Furado foi contada no enredo “Sou anjo sim, sou anjo negro", da Mocidade Serrana, no Grupo de Acesso B, nos desfiles das escolas de samba também em 2023.