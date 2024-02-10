Ícone do samba capixaba, Edson Papo Furado recebe alta de hospital

Edson Papo Furado será homenageado no Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram@edsonpapofurado

Depois de 31 dias de internação e às vésperas do carnaval, Edson Papo Furado, lenda viva do samba capixaba, deixou o hospital na sexta-feira (9). O sambista deu entrada no hospital em meados de janeiro após sofrer um infarto, seguido de uma infecção urinária e um AVC isquêmico, segundo a família.

Priscila Rodrigues Nascimento, uma das filhas de Edson, contou que o pai passou mal em casa no dia 8 de janeiro e foi levado às pressas para o hospital. E agora, está continuando a recuperação em casa ao lado da família. Priscila contou que o AVC deixou uma leve sequela.

"Ele está um pouco esquecido, principalmente para formular as palavras. Ele não consegue muito formular as palavras de imediato, mas aí ele para, tenta reformular, a gente ajuda e ele consegue", relata.

"Ele está se recuperando muito bem. Eu não sabia que meu pai era tão forte quanto ele é. O velhinho é um guerreiro, mas um guerreiro mesmo. Ele já passou por um infarto e por um AVC e ele está simplesmente maravilhoso" Priscila Nascimento - Filha de Edson Papo Furado

História e importância

Edson Papo Furado foi um dos fundadores da escola de samba Unidos da Piedade, do Centro de Vitória, em 1955, além de ter sido o primeiro intérprete da agremiação.