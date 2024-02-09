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"Bloco dos praianos"

Grande Vitória têm maioria das praias próprias para banho no carnaval

A Gazeta fez um levantamento com informações a respeito da balneabilidade das praias em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 12:56

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 fev 2024 às 12:56
Praia da Guarderia, Vitória
Parte da Praia da Guarderia, Vitória, tem indicação de água própria para banho Crédito: Ricardo Medeiros
Se você é daqueles foliões que pretende curtir o Carnaval em 2024 no "Bloco dos praianos", a notícia é boa: as cidades da Grande Vitória têm maioria das praias próprias para banho nos próximos dias. A Gazeta fez um levantamento com informações a respeito da balneabilidade das praias em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. Veja abaixo a relação das praias liberadas ou impróprias para banhistas.
Os testes das condições das águas têm validade de alguns dias e são feitos com determinada frequência em cada cidade. Em todas elas, a bandeira verde indica que o local está próprio para banho. Caso esteja na cor amarela ou vermelha, o ideal é que o banhista não entre na água.

Vitória

Na capital, a balneabilidade é atualizada às quintas-feiras e vale por uma semana. A maioria dos pontos tem bandeira verde. Há quatro locais onde há bandeira vermelha (local impróprio) e quatro com bandeira amarela  interditado).
Confira a balneabilidade nas praias de Vitória
Confira a balneabilidade nas praias de Vitória Crédito: Reprodução | Site da PMV
Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Vitória:
  • Ponto 1 - Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo, em Jardim Camburi
  • Ponto 2 - Na altura da Rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi
  • Ponto 2A - Na altura do Aeroporto, próximo ao Píer
  • Ponto 3 - Na região do Aeroporto, a 150 metros do 2º Píer
  • Ponto 4 - Na Mata da Praia, na esquina com a Avenida Adalberto Simão Nader
  • Ponto 5 - Na Mata da Praia, na esquina com a Avenida Nicolau Von Shilgen
  • Ponto 6 - Na altura da Rua Comissário Otávio Queiroz, em Jardim da Penha
  • Ponto 7 - Na altura da Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha
  • Ponto 8 - A 150 metros do Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha
  • Ponto 11 - 80 metros antes da Ponte da Ilha do Frade, na Praia do Canto
  • Ponto 12 - Praia de Santa Helena, na Enseada do Suá
  • Ponto 12A - Na altura da Praça dos Desejos, na Praia do Canto
  • Ponto 13 - 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá
  • Ponto 14 - Na altura das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá
  • Pontos 15 e 16 - Praias da Ilha do Frade
  • Pontos 18 e 19 - Praias da Ilha do Boi

Vila Velha

Em Vila Velha são 17 pontos analisados. 9 deles aparecem com a cor verde, ou seja, próprio para banho. O último relatório de balneabilidade foi divulgado no dia 24 de janeiro.
Confira a balneabilidade nas praias de Vila Velha
Confira a balneabilidade nas praias de Vila Velha Crédito: Reprodução | Site PMVV
Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Vila Velha:
  • Ponto 3 - Praia do Barrão
  • Ponto 4 - Praia dos Recifes
  • Ponto 5 - Praia de Ponta da Fruta I
  • Ponto 6 - Praia de Ponta da Fruta II
  • Ponto 10 - Praia de Itapuã "Beverly Hills"
  • Ponto 11 - Praia da Costa I - Champagnat
  • Ponto 12 - Praia da Costa II - Praia da Sereia
  • Ponto 15 - Praia Secreta
  • Ponto 17 - Praia da Concha

Guarapari

O município de Guarapari atualizou a balneabilidade das praias pela última vez na quinta-feira (8).
Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Guarapari:
  • Ponto 1 - Praia de Meaípe - Em frente ao Bolinhos de Aipim da Zezé
  • Ponto 2 - Praia de Bacutia - Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia
  • Ponto 3 - Praia de Peracanga - Em frente ao Ed. Monteiro Lobato
  • Ponto 4 - Praia da Areia Preta - Em frente ao Ed. Solar da Praia
  • Ponto 5 - Praia das Castanheiras - Próximo ao Siribeira Iate Clube
  • Ponto 6 - Praia dos Namorados - Em frente ao Hotel Atlântico
  • Ponto 7 - Praia da Virtudes - Em frente à praça
  • Ponto 8 - Prainha de Muquiçaba - Em frente à Rua Francisco Furtado
  • Ponto 9 - Praia do Morro I - Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari
  • Ponto 10 - Praia do Morro II - Em frente ao Quioque 9
  • Ponto 11 - Praia do Morro III - Em frente ao Ed. Maison Classic
  • Ponto 12 - Praia de Santa Mônica - Em frente à Rua Santa Rita
  • Ponto 13 - Praia de Setiba - Em frente ao Quiosque Alto Astral
  • Ponto 14 - Praia da Fonte - Próximo a descida de acesso
  • Ponto 15 - Praia dos Padres - Próximo à descida de acesso
  • Ponto 16 - Praia de Guaibura - em frente ao Beach hostel Guaibura

Serra

A Serra divulgou nesta sexta-feira (9) um novo relatório de balneabilidade das praias do município. A análise é válida por sete dias, até o dia 16 de fevereiro. O monitoramento é feito em 26 pontos de estudo. Todos os lugares de pesquisa contam com placas de sinalização instaladas nos pontos de coleta indicando a qualidade da água.
Confira a balneabilidade nas praias da Serra
Confira a balneabilidade nas praias da Serra Crédito: Reprodução | Site PMS
Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura da Serra:
  • Ponto 2 - Nova Almeida I
  • Ponto 3 - Nova Almeida II
  • Ponto 4 - Costabella
  • Ponto 5 - Capuba
  • Ponto 6 - Jacaraípe I
  • Ponto 8 - Jacaraípe III
  • Ponto 9 - Jacaraípe IV - Solemar
  • Ponto 10 - Jacaraípe V
  • Ponto 12 - Jacaraípe VI
  • Ponto 13 - Jacaraípe VII
  • Ponto 14 - Foz Córrego Laripi
  • Ponto 16 - Manguinhos I
  • Ponto 17 - Manguinhos II
  • Ponto 18 - Manguinhos III
  • Ponto 19 - Manguinhos IV
  • Ponto 21- Bicanga I
  • Ponto 22 - Bicanga II
  • Ponto 23 - Balneário de Carapebus
  • Ponto 25 - Carapebus I
  • Ponto 26 - Carapebus II

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