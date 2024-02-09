Grande Vitória têm maioria das praias próprias para banho no carnaval

Parte da Praia da Guarderia, Vitória, tem indicação de água própria para banho Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta fez um levantamento com informações a respeito da balneabilidade das praias em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. Veja abaixo a relação das praias liberadas ou impróprias para banhistas. Se você é daqueles foliões que pretende curtir o Carnaval em 2024 no "Bloco dos praianos", a notícia é boa: as cidades da Grande Vitória têm maioria das praias próprias para banho nos próximos dias.fez um levantamento com informações a respeito da balneabilidade das praias em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. Veja abaixo a relação das praias liberadas ou impróprias para banhistas.

Os testes das condições das águas têm validade de alguns dias e são feitos com determinada frequência em cada cidade. Em todas elas, a bandeira verde indica que o local está próprio para banho. Caso esteja na cor amarela ou vermelha, o ideal é que o banhista não entre na água.

Vitória

Na capital, a balneabilidade é atualizada às quintas-feiras e vale por uma semana. A maioria dos pontos tem bandeira verde. Há quatro locais onde há bandeira vermelha (local impróprio) e quatro com bandeira amarela interditado).

Confira a balneabilidade nas praias de Vitória Crédito: Reprodução | Site da PMV

Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Vitória:

Ponto 1 - Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo, em Jardim Camburi



Ponto 2 - Na altura da Rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi



Ponto 2A - Na altura do Aeroporto, próximo ao Píer



Ponto 3 - Na região do Aeroporto, a 150 metros do 2º Píer



Ponto 4 - Na Mata da Praia, na esquina com a Avenida Adalberto Simão Nader



Ponto 5 - Na Mata da Praia, na esquina com a Avenida Nicolau Von Shilgen



Ponto 6 - Na altura da Rua Comissário Otávio Queiroz, em Jardim da Penha



Ponto 7 - Na altura da Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha



Ponto 8 - A 150 metros do Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha



Ponto 11 - 80 metros antes da Ponte da Ilha do Frade, na Praia do Canto



Ponto 12 - Praia de Santa Helena, na Enseada do Suá



Ponto 12A - Na altura da Praça dos Desejos, na Praia do Canto



Ponto 13 - 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá



Ponto 14 - Na altura das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá



Pontos 15 e 16 - Praias da Ilha do Frade



Pontos 18 e 19 - Praias da Ilha do Boi



Vila Velha

Em Vila Velha são 17 pontos analisados. 9 deles aparecem com a cor verde, ou seja, próprio para banho. O último relatório de balneabilidade foi divulgado no dia 24 de janeiro.

Confira a balneabilidade nas praias de Vila Velha Crédito: Reprodução | Site PMVV

Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Vila Velha:

Ponto 3 - Praia do Barrão



Ponto 4 - Praia dos Recifes



Ponto 5 - Praia de Ponta da Fruta I



Ponto 6 - Praia de Ponta da Fruta II



Ponto 10 - Praia de Itapuã "Beverly Hills"



Ponto 11 - Praia da Costa I - Champagnat



Ponto 12 - Praia da Costa II - Praia da Sereia



Ponto 15 - Praia Secreta



Ponto 17 - Praia da Concha



Guarapari

O município de Guarapari atualizou a balneabilidade das praias pela última vez na quinta-feira (8).

Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Guarapari:

Ponto 1 - Praia de Meaípe - Em frente ao Bolinhos de Aipim da Zezé



Ponto 2 - Praia de Bacutia - Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia



Ponto 3 - Praia de Peracanga - Em frente ao Ed. Monteiro Lobato



Ponto 4 - Praia da Areia Preta - Em frente ao Ed. Solar da Praia



Ponto 5 - Praia das Castanheiras - Próximo ao Siribeira Iate Clube



Ponto 6 - Praia dos Namorados - Em frente ao Hotel Atlântico



Ponto 7 - Praia da Virtudes - Em frente à praça



Ponto 8 - Prainha de Muquiçaba - Em frente à Rua Francisco Furtado



Ponto 9 - Praia do Morro I - Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari



Ponto 10 - Praia do Morro II - Em frente ao Quioque 9



Ponto 11 - Praia do Morro III - Em frente ao Ed. Maison Classic



Ponto 12 - Praia de Santa Mônica - Em frente à Rua Santa Rita



Ponto 13 - Praia de Setiba - Em frente ao Quiosque Alto Astral



Ponto 14 - Praia da Fonte - Próximo a descida de acesso



Ponto 15 - Praia dos Padres - Próximo à descida de acesso



Ponto 16 - Praia de Guaibura - em frente ao Beach hostel Guaibura



Serra

A Serra divulgou nesta sexta-feira (9) um novo relatório de balneabilidade das praias do município. A análise é válida por sete dias, até o dia 16 de fevereiro. O monitoramento é feito em 26 pontos de estudo. Todos os lugares de pesquisa contam com placas de sinalização instaladas nos pontos de coleta indicando a qualidade da água.

Confira a balneabilidade nas praias da Serra Crédito: Reprodução | Site PMS