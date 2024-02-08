Carnaval 2024: veja o que funciona na Grande Vitória

A contagem regressiva para o início do carnaval já começou. Neste ano, os dias de folia acontecerão entre 9 e 13 de fevereiro. Neste período, o horário de funcionamento de shoppings, comércios, bancos e supermercados e repartições públicas será alterado. Confira abaixo o levantamento feito por A Gazeta.

Shoppings

Shopping Praia da Costa

Sábado (10/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

Domingo (11/02) Lojas e quiosques: 14h às 20h* Alimentação: 11h às 21h *Abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h

Segunda-Feira (12/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alime ntação: 10h às 22h

Terça-Feira (13/02) Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Quarta-Feira (14/02) Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Shopping Mestre Álvaro

Sábado (10/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 23h

Domingo (11/02) Lojas e quiosques: 13h* às 21h* Alimentação: 11h às 22h *O funcionamento das 11h às 13h é facultativo

Segunda-Feira (12/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Terça-Feira (13/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Quarta-Feira (14/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Shopping Moxuara

Sábado (10/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 23h

Domingo ( 11/02)

Lojas e quiosques:13h* às 21h

Alimentação: 11h às 22h *Abertura facultativa das 11h às 13h

Segunda-Feira (12/02) Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Terça-Feira (13/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Quarta-Feira (14/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h Alimentação: 10h às 22h

Shopping Montserrat

O Shopping Montserrat não irá alterar o horário de funcionamento

Segunda a Sexta: 9h* às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo e feriado: 11h* às 21h *Facultativo

Boulevard Shopping Vila Velha

Sábado (10/02)

Lojas e quiosque: 10h às 22h

Alimentação e lazer: 10 às 23h

Cirque Amar: sessões 16h, 18h e 20h30

Domingo (11/02)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Cirque Amar: sessões 11h (sessão especial para pessoas com Autismo,TDAH, entre outros transtornos) 16h, 18h e 20h30

Segunda, terça e quarta-feira (12/02 a 14/02)

Lojas e quiosque: 10 às 22h

Alimentação e lazer: 10 às 22h

Cirque Amar: 16h, 18h e 20h30 (exceto na quarta-feira, dia 14, que não haverá espetáculo).

Academia: segunda-feira (12), das 6 às 22h; terça-feira (13) o espaço estará fechado; quarta-feira (14) das 12 às 22h

Cinema: conforme programação disponível no site

Shopping Vila Velha

Sábado 10/02

Loja e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 23h

Domingo 11/02

Loja e quiosques: 14h às 22h

Alimentação 11h às 22h

Segunda 12/02

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 22h

Terça 13/02

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 22h

Quarta 14/02

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 22h

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) esclareceu que os supermercados do Estado estão autorizados a funcionar normalmente durante o Carnaval. A exceção é para os estabelecimentos localizados nos municípios onde for decretado feriado. Nesse caso, a abertura das lojas deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Também devem ser obedecidas as regras estabelecidas por municípios que possuem acordos coletivos entre sindicatos patronais e Sindicomerciários. Não sendo feriado e não havendo acordos próprios ou aditivos, o funcionamento dos supermercados pode ser definido pelas próprias empresas.

Extrabom, Atacado Vem e Extraplus (12/02) e (13/02)

Grande Vitória (Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha): funcionarão em horário normal

funcionarão em horário normal Guarapari Extracenter, Muquiçaba e Igreja Matriz: 7h às 22h.

7h às 22h. Guarapari Centro : 6h30 às 22h

: 6h30 às 22h Praia do Morro e Areia Preta: dia 12/02 funcionará de 06:30h às 00h e dia 13/02 das 6:30h às 22h



EPA supermercados

Lojas funcionarão no horário normal de cada unidade

Perim

Sábado 10/02 - horário normal

Domingo 11/02 - fechado

Segunda 12/02 - horário normal

Terça 13/02 - fechado

Carone

Na terça-feira (13/02) todas as unidades funcionarão das 8h às 18h exceto a unidade do Centro de Vila Velha que funcionará das 7h às 18h.

Comércio de rua

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) disse. por nota, que cada estabelecimento ou associação comercial define seu horário de funcionamento no carnaval.

Polo de Moda da Glória

10/02: 9h às 16h

11/02: Fechado

12/02: Facultativo

13/02: Fechado

14/02: 9h às 18h

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12/02 (segunda-feira) e 13/02 (terça-feira), o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Já na quarta-feira de cinzas (14/02), o início do expediente ao público começa às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (14/02). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Prefeituras

Vitória

Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. Também não haverá expediente administrativo nos dias 10 e 11.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24h

A Guarda Municipal vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital



Cariacica

A Prefeitura de Cariacica terá funcionamento diferenciado durante o Carnaval. Nos dias 12, 13 e 14, segunda e terça-feira de Carnaval e quarta-feira de cinzas, respectivamente, será ponto facultativo. Por isso, nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. Confira abaixo os serviços que funcionarão:

PA do Trevo de Alto Lage: 24 horas; PA de Bela Vista: 7h às 17 horas; PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17h; PA de Flexal: 24h;

Defesa Civil - (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24h)

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar

Cemitérios - 7h às 17h

Serra

Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro o município decretou ponto facultativo. Nesses dias, não haverá aulas nas escolas e expediente na Prefeitura, mas serão mantidos os serviços essenciais. O expediente dos departamentos volta ao normal na quinta-feira (15). Confira os serviços ativos entre os dias 12 e 14:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico, com atendimento 24h

Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h

Guarda Municipal: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar

Viana

A Prefeitura de Viana informou que entre os dias 12 e 14 de fevereiro, durante o feriado do Carnaval, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente. O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24

Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446

Vila Velha