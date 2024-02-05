Carnaval é feriado? Veja se trabalhador tem direito a folga ou hora extra

01

Se eu trabalhar em algum dos dias do carnaval, tenho que receber dobrado ou ter folga?

Como não é feriado, o carnaval é um dia normal de trabalho e não gera pagamento de hora extra nem obrigação de concessão de folga compensatória. Algumas categorias, por conta de convenção coletiva, não trabalham naturalmente nesses dias, porém fica estipulado no acordo coletivo um percentual de pagamento de horas extras, caso haja expediente.

02

As folgas compensatórias têm que ser antes ou depois do carnaval?

Os empregadores que optarem por conceder folga no carnaval deverão negociar com o empregado ou sindicato da categoria para compensação na mesma semana ou mês, sem exceder o limite de 2 horas extras diárias. Existe também a possibilidade de fazer a compensação desses dias não trabalhados antes do carnaval ou fazer um banco de horas de até 6 meses.

03

O feriado é só para quem trabalha presencialmente?

Se for determinado legalmente o feriado no Estado ou município em que o cidadão está, este vale para todos os trabalhadores com carteira assinada (CLT), mesmo que estejam em home office.

04

O mesmo vale para trabalhadores domésticos?

Sim. Trabalhadores domésticos têm os mesmo direitos quanto a este aspecto.

05

Os dias de folga dados pelo empregador, de sexta até quarta-feira, por exemplo, podem ser descontados pela empresa?

Se a concessão da folga for uma opção do empregador ele não pode descontar o dia, apenas negociar a compensação com o empregado ou sua representação coletiva.

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Como formalizar o que foi combinado?