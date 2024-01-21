De massagem a bolo de pote, os negócios criativos nas praias de Vila Velha

A Gazeta foi até Além da beleza natural, as praias do Espírito Santo também são cheias de criatividade, principalmente por parte daqueles que veem, no verão , uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra ou até garantir o sustento para a família. Nesse episódio da web-série Reis do Verão , a reportagem defoi até Vila Velha , na Grande Vitória, para procurar essas pessoas quem podem dizer "meu escritório é na praia".

Mesmo recebendo turistas, a maior parte dos frequentadores do balneário mora no próprio município. Por isso, é comum encontrar quem só colocou um chinelo e foi para a praia, sem levar nada. Marilene da Silva Rubin oferece uma solução completa para essas pessoas. Da cadeira de praia e guarda-sol até água de coco e cervejinha para tomar sentado à beira-mar, ela tem um "kit" praia completo para oferecer aos banhistas.

"No meu caso, foi por necessidade mesmo. Estou há quatro anos trabalhando na praia todos os dias, seja no verão ou não. O ano inteiro", explica.

Peixe frito, camarão, petiscos, moqueca. Praia lembra uma série de comidas maravilhosas. Mas, depois de um prato salgado, vai bem um docinho. Para Gislaine Ribon, a comida ideal para degustar sentado na areia é bolo. Faz dez anos que ela vende bolos de pote na orla da Praia da Costa. Ela conta que, quando começou, só ela vendia o produto na praia.

"Quem teve essa ideia foi minha mãe, que já faleceu. Eu até falei: 'mãe, não sei se isso vai dar certo'. Até que, um dia, um senhor que vendia cocada me disse para levar meus bolos para a praia. E eu pensei que era uma ideia absurda, mas fiz um teste. Deu certo. Hoje, eu tenho o meu espaço e estamos aí. Temos de vários sabores", conta.