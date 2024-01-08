Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prepare o bolso

Verão 2024: confira os valores de petiscos em praias da Grande Vitória

A reportagem de A Gazeta pesquisou o preço dos produtos mais pedidos em quiosques à beira-mar; saiba quanto custa saborear um peroá e outras porções
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

08 jan 2024 às 08:39

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 08:39

Data: 08/01/2020 - ES - Serra - Peroá Especial, prato servido no Restaurante Maresias, na Praia de Manguinhos - Editoria: Prazer & Cia - Fernando Madeira - GZ
Valores dos petiscos variam, entre outros fatores, conforme a praia frequentada e os acompanhamentos do prato Crédito: Fernando Madeira
O clima de férias e a chegada do verão criam a condição ideal para um dos programas preferidos de capixabas e turistas: passar o dia na praia. Para uma experiência completa à beira-mar, nada como tomar uma cerveja gelada e se deliciar com as variadas opções de petiscos que os quiosques da Grande Vitória oferecem.
Porém, é importante estar atento para que esse momento de lazer não se transforme em uma surpresa desagradável, com valores mais salgados que a água do mar.
Um bom exemplo disso é o petisco queridinho dos capixabas: a porção de peroá frito. A depender de seus acompanhamentos e da praia escolhida, o peixe apresenta uma variação de até 169,49%, conforme levantamento feito pela reportagem de A Gazeta em estabelecimentos da região.
No Quiosque do Tatá, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, a porção de peroá acompanhada de arroz, farofa, salada e vinagrete sai a R$90. Atravessando a ponte e chegando à Curva da Jurema, em Vitória, o mesmo peixe, porém acompanhado de banana e batata frita e farofa, custa R$ 110.
Na Serra, a porção de peroá pode ser encontrada em valores que vão de R$ 59 a R$ 109. Robert Abreu, gerente do Quiosque + Verão, em Jacaraípe, ressalta que o peixe varia muito de preço e tamanho de um dia para o outro.
“A gente tenta fazer promoções com outras porções para tentar tirar as pessoas um pouco do peroá. Do contrário, elas acham que está caro comer na praia, mas, na verdade, é o peroá é que está caro", explica Robert.
Orla de Vila Velha
O cirurgião dentista Salvador Dutra e a família em dia de sol na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Em Vila Velha, os valores para se deliciar com batatas fritas, uma das entradas mais pedidas, variam de R$ 26 a R$ 45. A variação também chama atenção na porção de filé de boi com fritas, que pode ser encontrada de R$ 80 até R$ 100. Na Praia da Costa, particularmente, alguns estabelecimentos ainda preveem um aumento de 10% no valor dos petiscos vendidos.
Morador de Vila Velha, o cirurgião dentista Salvador Dutra, de 59 anos, já esperava pelo aumento de preços na temporada. “A gente não estranha muito porque sabe que no verão os preços são mais elevados", observa.

CONFIRA O VALOR DOS PETISCOS

Vila Velha

  • Quiosque do Vitalino
  • Porção de Fritas - R$ 45,00
  • Casquinha de Siri - R$ 30,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$ 80,00
  • Peroá Simples - R$ 70,00
  • Quiosque do Tatá
  • Porção de Fritas - R$ 25,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$60,00
  • Peroá Simples - R$ 75,00
  • Quiosque Petisco do Mar
  • Porção de Fritas - R$ 28,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$25,00
  • Peroá Simples - R$42,00
  • Quiosque Vento Ventania
  • Porção de Fritas - R$ 26,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$31,00
  • Peroá Simples - R$49,50

Vitória

  • Quiosque Épico - Curva da Jurema
  • Filé de Peixe - R$ 65,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$43,00
  • Casquinha de Siri - R$ 36,00
  • Pinguim Pescador - Curva da Jurema
  • Porção de Fritas - R$32,00
  • Bolinho de Bacalhau - R$ 55,00
  • Filé de Peixe - R$72,00
  • Flames - Curva da Jurema
  • Casquinha de Siri - R$28,00
  • Porção de Fritas - R$28,00
  • Filé de Peixe - R$44,00
  • Praieiro K12 (Praia de Camburi)
  • Porção de Peroá - R$139,90 
  • Peroá Especial - R$ 169,90  (acompanha farofa, vinagrete, batata frita e camarão à dorê)
  • Acarajé no Prato - R$ 59,90
  • Quiosque Gaivota (Praia de Camburi)
  • Isca de Budião - Em torno de R$ 80 (a depender do acompanhamento)
  • Peroá - Em torno de R$ 120 (a depender do acompanhamento)

Serra

  • Quiosque do Ricardo - Praia do Girino - Jacaraípe
  • Filé de Tilápia - R$60,00
  • Carne de Sol - R$ 60,00
  • Quiosque + Verão - Orla de Jacaraípe - Serra
  • Porção de Peroá completo - R$94,99
  • O mestre da onda - Praia de Bicanga
  • Porção de Peroá completo - R$80,00

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Verão Comida Verão no ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados