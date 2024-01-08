Verão 2024: confira os valores de petiscos em praias da Grande Vitória

O clima de férias e a chegada do verão criam a condição ideal para um dos programas preferidos de capixabas e turistas: passar o dia na praia. Para uma experiência completa à beira-mar, nada como tomar uma cerveja gelada e se deliciar com as variadas opções de petiscos que os quiosques da Grande Vitória oferecem.
Porém, é importante estar atento para que esse momento de lazer não se transforme em uma surpresa desagradável, com valores mais salgados que a água do mar.
Um bom exemplo disso é o petisco queridinho dos capixabas: a porção de peroá frito. A depender de seus acompanhamentos e da praia escolhida, o peixe apresenta uma variação de até 169,49%, conforme levantamento feito pela reportagem de A Gazeta em estabelecimentos da região.
No Quiosque do Tatá, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, a porção de peroá acompanhada de arroz, farofa, salada e vinagrete sai a R$90. Atravessando a ponte e chegando à Curva da Jurema, em Vitória, o mesmo peixe, porém acompanhado de banana e batata frita e farofa, custa R$ 110.
Na Serra, a porção de peroá pode ser encontrada em valores que vão de R$ 59 a R$ 109. Robert Abreu, gerente do Quiosque + Verão, em Jacaraípe, ressalta que o peixe varia muito de preço e tamanho de um dia para o outro.
“A gente tenta fazer promoções com outras porções para tentar tirar as pessoas um pouco do peroá. Do contrário, elas acham que está caro comer na praia, mas, na verdade, é o peroá é que está caro", explica Robert.
Em Vila Velha, os valores para se deliciar com batatas fritas, uma das entradas mais pedidas, variam de R$ 26 a R$ 45. A variação também chama atenção na porção de filé de boi com fritas, que pode ser encontrada de R$ 80 até R$ 100. Na Praia da Costa, particularmente, alguns estabelecimentos ainda preveem um aumento de 10% no valor dos petiscos vendidos.
Morador de Vila Velha, o cirurgião dentista Salvador Dutra, de 59 anos, já esperava pelo aumento de preços na temporada. “A gente não estranha muito porque sabe que no verão os preços são mais elevados", observa.
CONFIRA O VALOR DOS PETISCOS
Vila Velha
- Quiosque do Vitalino
- Porção de Fritas - R$ 45,00
- Casquinha de Siri - R$ 30,00
- Bolinho de Bacalhau - R$ 80,00
- Peroá Simples - R$ 70,00
- Quiosque do Tatá
- Porção de Fritas - R$ 25,00
- Bolinho de Bacalhau - R$60,00
- Peroá Simples - R$ 75,00
- Quiosque Petisco do Mar
- Porção de Fritas - R$ 28,00
- Bolinho de Bacalhau - R$25,00
- Peroá Simples - R$42,00
- Quiosque Vento Ventania
- Porção de Fritas - R$ 26,00
- Bolinho de Bacalhau - R$31,00
- Peroá Simples - R$49,50
Vitória
- Quiosque Épico - Curva da Jurema
- Filé de Peixe - R$ 65,00
- Bolinho de Bacalhau - R$43,00
- Casquinha de Siri - R$ 36,00
- Pinguim Pescador - Curva da Jurema
- Porção de Fritas - R$32,00
- Bolinho de Bacalhau - R$ 55,00
- Filé de Peixe - R$72,00
- Flames - Curva da Jurema
- Casquinha de Siri - R$28,00
- Porção de Fritas - R$28,00
- Filé de Peixe - R$44,00
- Praieiro K12 (Praia de Camburi)
- Porção de Peroá - R$139,90
- Peroá Especial - R$ 169,90 (acompanha farofa, vinagrete, batata frita e camarão à dorê)
- Acarajé no Prato - R$ 59,90
- Quiosque Gaivota (Praia de Camburi)
- Isca de Budião - Em torno de R$ 80 (a depender do acompanhamento)
- Peroá - Em torno de R$ 120 (a depender do acompanhamento)
Serra
- Quiosque do Ricardo - Praia do Girino - Jacaraípe
- Filé de Tilápia - R$60,00
- Carne de Sol - R$ 60,00
- Quiosque + Verão - Orla de Jacaraípe - Serra
- Porção de Peroá completo - R$94,99
- O mestre da onda - Praia de Bicanga
- Porção de Peroá completo - R$80,00