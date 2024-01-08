Verão 2024: confira os valores de petiscos em praias da Grande Vitória

Valores dos petiscos variam, entre outros fatores, conforme a praia frequentada e os acompanhamentos do prato Crédito: Fernando Madeira

O clima de férias e a chegada do verão criam a condição ideal para um dos programas preferidos de capixabas e turistas: passar o dia na praia. Para uma experiência completa à beira-mar, nada como tomar uma cerveja gelada e se deliciar com as variadas opções de petiscos que os quiosques da Grande Vitória oferecem.

Porém, é importante estar atento para que esse momento de lazer não se transforme em uma surpresa desagradável, com valores mais salgados que a água do mar.

Um bom exemplo disso é o petisco queridinho dos capixabas: a porção de peroá frito. A depender de seus acompanhamentos e da praia escolhida, o peixe apresenta uma variação de até 169,49%, conforme levantamento feito pela reportagem de A Gazeta em estabelecimentos da região.

No Quiosque do Tatá, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, a porção de peroá acompanhada de arroz, farofa, salada e vinagrete sai a R$90. Atravessando a ponte e chegando à Curva da Jurema, em Vitória, o mesmo peixe, porém acompanhado de banana e batata frita e farofa, custa R$ 110.

Na Serra, a porção de peroá pode ser encontrada em valores que vão de R$ 59 a R$ 109. Robert Abreu, gerente do Quiosque + Verão, em Jacaraípe, ressalta que o peixe varia muito de preço e tamanho de um dia para o outro.

“A gente tenta fazer promoções com outras porções para tentar tirar as pessoas um pouco do peroá. Do contrário, elas acham que está caro comer na praia, mas, na verdade, é o peroá é que está caro", explica Robert.

O cirurgião dentista Salvador Dutra e a família em dia de sol na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Em Vila Velha, os valores para se deliciar com batatas fritas, uma das entradas mais pedidas, variam de R$ 26 a R$ 45. A variação também chama atenção na porção de filé de boi com fritas, que pode ser encontrada de R$ 80 até R$ 100. Na Praia da Costa, particularmente, alguns estabelecimentos ainda preveem um aumento de 10% no valor dos petiscos vendidos.

Morador de Vila Velha, o cirurgião dentista Salvador Dutra, de 59 anos, já esperava pelo aumento de preços na temporada. “A gente não estranha muito porque sabe que no verão os preços são mais elevados", observa.

CONFIRA O VALOR DOS PETISCOS

Vila Velha

Quiosque do Vitalino

Porção de Fritas - R$ 45,00

Casquinha de Siri - R$ 30,00

Bolinho de Bacalhau - R$ 80,00

Peroá Simples - R$ 70,00

Quiosque do Tatá

Porção de Fritas - R$ 25,00

Bolinho de Bacalhau - R$60,00

Peroá Simples - R$ 75,00

Quiosque Petisco do Mar

Porção de Fritas - R$ 28,00

Bolinho de Bacalhau - R$25,00

Peroá Simples - R$42,00

Quiosque Vento Ventania

Porção de Fritas - R$ 26,00

Bolinho de Bacalhau - R$31,00

Peroá Simples - R$49,50

Vitória

Quiosque Épico - Curva da Jurema

Filé de Peixe - R$ 65,00

Bolinho de Bacalhau - R$43,00

Casquinha de Siri - R$ 36,00

Pinguim Pescador - Curva da Jurema

Porção de Fritas - R$32,00

Bolinho de Bacalhau - R$ 55,00

Filé de Peixe - R$72,00

Flames - Curva da Jurema

Casquinha de Siri - R$28,00

Porção de Fritas - R$28,00

Filé de Peixe - R$44,00

Praieiro K12 (Praia de Camburi)

Porção de Peroá - R$139,90

Peroá Especial - R$ 169,90 (acompanha farofa, vinagrete, batata frita e camarão à dorê)

Acarajé no Prato - R$ 59,90

Quiosque Gaivota (Praia de Camburi)

Isca de Budião - Em torno de R$ 80 (a depender do acompanhamento)

Peroá - Em torno de R$ 120 (a depender do acompanhamento)

Serra

Quiosque do Ricardo - Praia do Girino - Jacaraípe

Filé de Tilápia - R$60,00

Carne de Sol - R$ 60,00

Quiosque + Verão - Orla de Jacaraípe - Serra

Porção de Peroá completo - R$94,99