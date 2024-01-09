Verão 2024: itens para um Kit Praia completo

A temporada de praia fica ainda melhor quando aproveitada com muito conforto Crédito: Google

O aumento da temperatura e o início do verão já anunciavam: está aberta a temporada de praia! E tudo que ela inclui. Uma canga estendida na areia, muita cervejinha em um cooler, brinquedos temáticos para as crianças, caixa de som e a clássica raquete de frescobol. Um tempo de qualidade com muita calmaria e boa companhia.

E é claro que esse tempo se faz ainda melhor quando é possível aproveitar as férias da criançada em família. Para que você que nos acompanha possa aproveitar ao máximo, separamos alguns itens indispensáveis para incluir numa edição do mais completo Kit Praia:

01 JBL, Caixa de Som Bluetooth, Go Essential Para fazer o seu dia escutando a sua playlist, essa caixa de som da JBL chega com uma qualidade inconfundível, potente e com graves intensos, além de ser totalmente à prova d’água e ter até 5 horas de bateria. ACESSE 02 Coleman, Caixa Térmica “O pé na areia, caipirinha” não poderia ser completo sem ele: o cooler. Da marca Coleman, este de 45,4 L garante o gelo por 1 dia em temperatura de 32ºC e tem capacidade de armazenamento de aproximadamente 64 latas. CONFIRA 03 Conjunto de Brinquedos para praia, Monte Líbano, 6 Peças Garantindo a felicidade das crianças, outro item essencial é este kit: ele contém 1 Balde, 1 Regador, 2 Barquinhos, 1 Pá, 1 Rastelo e 2 Forminhas de Areia envoltos em uma sacola de pvc. Perfeito para criar os melhores castelos de areia. ACESSE 04 Raquete de Praia Frescobol Bel Outro produto que marca presença nas praias capixabas é justamente a raquete de frescobol. Na opinião do Clube, uma das melhores é essa: fabricada com madeira pinus de reflorestamento, cabo injetado e o mais fino acabamento. GARANTA A SUA 05 Canga de praia Linda, versátil e leve: essa canga tem tecido de alta qualidade, não gruda na areia, pode ser usada como saia, kimono ou vestido e ainda é de rápida secagem. E o melhor? Ainda é tamanho casal (1,40m x 1,8m). ACESSE 06 Guarda-sol Grande Estampado A escolha do Clube para guarda-sol é essa: com 100% de proteção UV, poliéster impermeável, armação em metal e até 2m de altura. Vem ainda com um Saca Areia incluso, ideal para fixar o produto com facilidade. Tem também diversas estampas, enviadas aleatoriamente. ACESSE 07 Cadeira Reclinável Alumínio 8 Posições Com materiais de excelente qualidade, é leve e durável. Tem regulagem para oito posições diferentes, permitindo seu relaxamento e adaptação à posição que mais se sentir confortável.Sua tela é produzida em 100% poliéster com revestimento em PVC e suporta até 90 Kg. CONFIRA 08 Carrinho De Praia E para carregar tudo isso com facilidade e segurança, não poderia faltar o carrinho de praia, que além de muito prático também se transforma em uma mesa com quatro encaixes para copos ou latas. Tem espaço suficiente para transportar seu guarda-sol, cadeiras, esteira e cooler. Vem ainda com corda elástica com gancho para fixar seus pertences e uma bolsa porta-objetos em PVC, perfeita para carregar seus objetos pessoais. ACESSE

Seja na hora de preparar sua mala para conhecer as diferentes praias, ou de aproveitar tudo que o ES tem a oferecer também nessa temporada, não se esqueça de reunir esses itens e desfrutar do melhor do verão com o Clube. A sombra de um coqueiro, a brisa marítima, o sol e o sal no corpo podem ser ainda melhores quando nos preparamos para essa experiência.