Verão 2024: Quanto custa tomar água de coco em praias da Grande Vitória?

Em Vila Velha, é possível encontrar o menor preço entre os locais visitados pela reportagem Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta. Mas, com paciência para procurar, é possível encontrar o produto por até R$ 6. Depois do mar e do sol, pode-se dizer que a água de coco é o elemento mais clássico de verão . Hidrata e, de quebra, ajuda a evitar a câimbra na hora do mergulho, repondo o potássio. Na Grande Vitória , o preço da fruta varia entre R$ 10 e R$ 12 na maioria dos estabelecimentos consultados por. Mas, com paciência para procurar, é possível encontrar o produto por até R$ 6.

Passando pela orla da Serra, da Praia do Girino, em Jacaraípe, até a Lagoa de Carapebus, em Carapebus, prevaleceu um valor: R$ 10 por um coco. Para se hidratar pagando um pouco menos, somente no quiosque "O Mestre da Onda", em Bicanga, onde a fruta sai por R$ 9.

Em Vila Velha, o consumidor encontra a maior variação de preço: de R$ 6 a R$ 12, embora o menor valor tenha sido encontrado apenas no "Roque do Coco", na Praia de Itaparica. Já em Vitória, para tomar a água direto no coco, é preciso desembolsar entre R$ 10 e R$ 12.

Mas, para quem não faz tanta questão de ter a fruta —para depois raspar e comer a polpa — é possível encontrar os carrinhos vendendo copos e garrafinhas, nos quais há opções com quantidades variadas para o tamanho da sede.

Na praia de Camburi, em Vitória, o cliente pode optar pelo copinho de 200ml, por R$ 3, ou até uma garrafa de 2 litros, por R$ 20. Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o copo de 200ml também custa R$ 3. Já a garrafa de 2 litros tem opções mais em conta: R$ 17, para pagamento em dinheiro, e R$ 18, no cartão de crédito.

Salvador Dutra (no centro da imagem) acha o preço da água de coco salgado, mas acaba aceitando para curtir a viagem Crédito: Fernando Madeira

Para o cirurgião dentista Salvador Dutra, 59, o doce da água de coco contrasta com o salgado do seu preço, mas essa diferença não chega a ser uma surpresa para ele. "A gente sabe que, no verão, eles (vendedores) descontam o ano todo. E vamos aceitando, para poder curtir um pouquinho. No verão, a gente tem que aceitar, não tem jeito", analisa.

O estudando mineiro Bernardo Mendonça curte verão com o pai tomando água de coco Crédito: Carlos Alberto Silva

O estudante mineiro Bernardo Mendonça, 16, disse que até achou alguns preços altos, mas, para ele, é possível curtir sem gastar muito. "É uma cidade grande e mesmo assim tem praias ótimas. Quem quer pagar barato, dá para viajar tranquilo (para Vitória)", opina.