Fim de ano e verão: ES tem poucas vagas para aluguel de temporada

A busca por casas e apartamentos está aquecida no Estado; confira a média de preços, onde ainda há vagas e as dicas para uma locação segura

Praia do Morro é um dos destinos mais procurados do Espírito Santo. (Ricardo Medeiros)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Apartamentos de frente para o mar, casas perto da praia e a busca por um local tranquilo. Essas são as especificações que os turistas mais procuram no Espírito Santo para as festas de fim de ano e o verão.

O período, que aquece a economia e movimenta as principais cidades litorâneas do Estado, abre espaço para a recepção dos mais diversos perfis de turistas que chegam ao Espírito Santo em grupos familiares, com amigos e até mesmo sozinhos.

Com a alta demanda, muitos viajantes buscam por informações sobre onde ficar. Diante das dúvidas, surgem os questionamentos: ainda há vagas disponíveis? Como garantir um contrato seguro? Qual a média de valor? A Gazeta explica.

“O mais procurado pelo público são os apartamentos de frente para o mar. Porém, pelo custo elevado, acabam não sendo tão reservados. Para os que chegam em grupo, a maior procura está em locais de 2 e 3 quartos”, explica Ederson William, corretor de imóveis em Guarapari, um dos destinos mais procurados do Espírito Santo.

Ederson estima que, até o mês de janeiro, mais de 90% dos imóveis em Guarapari estejam ocupados. “Estamos com uma boa procura por parte do público. Por isso, recomendamos que o cliente se organize com 90 a 120 dias antes do alto verão”, alerta.

Com a antecedência para firmar os contratos de aluguel, os turistas garantem preços mais justos e locais com melhor localização, como explica o corretor. “Desde a pandemia, as hospedagens antecipadas caíram bastante. Muitos clientes aparecem de última hora, o que não é ideal, já que ficam à mercê da disponibilidade e acabam pagando um valor maior."

Em Guarapari, na temporada de verão (22 de dezembro a 20 de março), há locais que variam de R$ 116 a R$ 900 por dia. O valor sofre alterações conforme a localização e a data de fechamento do contrato.

“Atualmente, o público não fica concentrado apenas na Praia do Morro. Com a capilaridade de praias de Guarapari, os visitantes se distribuem em Santa Mônica, nas Castanheiras, em Setiba, na Bacutia e Meaípe, locais que contam com boa infraestrutura”, sinaliza o corretor.

Demanda aumenta a cada ano

Corretora de imóveis há mais de 40 anos, Olga Vieira atua em Vila Velha e mostra otimismo com o cenário imobiliário do Espírito Santo nesta temporada. “Estamos observando um perfil de visitante que busca por locais para abrigar grandes grupos, prezando por boa localização e por segurança. Por isso, tantos apartamentos são alugados, principalmente na Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Em relação ao último ano, já observamos crescimento. Então, poucas unidades estão disponíveis”, explica Olga.

Assim como os colegas de outras regiões, Olga alerta para que os turistas busquem suas hospedagens com antecedência.

“Temos os clientes mais organizados e que nos procuram meses antes, outros fecham até com um ano de antecedência. Porém, muitos chegam na imobiliária com a mala no carro em busca de vagas para o mesmo dia e, quando encontram, se deparam com valores exorbitantes”, pontua.

Em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pela cidade até o fim de janeiro. No município, as vagas estão ainda mais escassas, segundo o corretor Aroldo Oliveira.

Por aqui, a maior procura tem sido por casas, mas, onde atuo, só temos vagas para o Carnaval. O visitante que procura para o fim deste ano terá dificuldades Aroldo Oliveira • Corretor de imóveis

Casas de três quartos estão entre as mais procuradas em Marataízes. (Divulgação)

O corretor afirma que Marataízes vive um grande aumento da procura. "Hoje, o município entrega serviços de qualidade e conta com um comércio que não deixa a desejar em nada em relação a outras cidades do Sul do Espírito Santo”, ressalta.

Na cidade litorânea, por quinzena, os preços variam de R$ 3 mil a R$ 7 mil, valores que também sofrem variações conforme a localização dos imóveis.

Norte do Estado

Em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, as vagas também se mostram escassas. "Aqui em nossa região estamos recebendo muitos casais ou grupos de cinco pessoas, ou mais. Infelizmente, o público acaba deixando tudo para a última hora e hoje já não temos vagas", pontua Mário Henrique Mourão, proprietário de uma pousada no Distrito de Itaúnas.

"Hoje, notamos um mesmo padrão de procura em relação ao último ano. Os interessados aparecem no mesmo mês em que querem as vagas e acabam encontrando valores de R$ 2.900 a R$ 4.900 para quatro dias aqui em Itaúnas", frisa.

Já em São Mateus, principalmente no balneário de Guriri, a busca tem sido por casas com dois a três quartos, com grandes varandas e áreas de lazer. "A grande maioria já foi alugada, a busca aumentou bastante do mês de outubro para cá. Notamos um padrão de crescimento principalmente nos locais que oferecem eventos festivos no período de fim de ano e Carnaval, como é o caso de Guriri e Conceição da Barra, por exemplo", explica Ramiro Helmer, representante da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) na Região Norte.

Diante das ofertas com valores diversos e da alta procura por casas e apartamentos no Espírito Santo, os especialistas reuniram dicas para uma locação segura, visando evitar dores de cabeça aos viajantes e turistas. Confira na lista abaixo!

Dicas para uma locação segura

01 Confira a localização Pesquise em mapas na internet para saber como é o entorno do imóvel. É possível ver se há comércios por perto, qual a distância até a praia e se a rua é calma, por exemplo.

02 Faça contrato Ainda que seja um aluguel de temporada, é importante que seja feito um contrato. No documento deve haver o dia e hora de entrada e saída, o valor acordado, a forma de pagamento, o número de pessoas que vão se hospedar, os itens deixados à disposição no imóvel (pratos, talheres, roupa de cama e banho, eletrodomésticos e portáteis) e, claro, as situações que podem acarretar multa.

03 Verifique a estrutura Casas de praia podem estar fechadas há muitos meses. Ao entrar no imóvel, é importante testar chuveiros, tomadas, interruptores, descargas e eletrodomésticos. Em caso de defeito grave, o proprietário precisa ser informado imediatamente.

04 Referência e comentários A maior parte dos sites que oferecem casas e apartamentos por temporada têm comentários de pessoas que já se hospedaram nesses locais. Analise todos eles antes de decidir qual alugar.

05 Regras Ao alugar um apartamento ou casa em condomínio, peça uma cópia do regimento interno. Ele tem as regras de uso de áreas comuns, como piscina, churrasqueira, salão de festas, entre outros. Além disso, informam sobre uso de elevadores, regras para som alto e para a presença de pets.

