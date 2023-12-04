Prefeituras da Grande Vitória estabelecem regras para as festas de fim de ano Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Com a chegada do verão e das festividades de fim de ano, muitos moradores e turistas se preparam para aproveitar as praias da Grande Vitória . Mas, para curtir sem nenhum contratempo, é importante estar atento às normas estabelecidas por cada cidade. As medidas visam à segurança das pessoas e à preservação do espaço público.

Vitória

Praia de Camburi, Vitória: prefeitura está definindo locais para montagem de tendas Crédito: Ricardo Medeiros

Réveillon





A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) está realizando um levantamento das áreas que serão disponibilizadas para montagem de tendas no réveillon da Praia de Camburi. Em breve, o edital será lançado com as regras de utilização do espaço público, mas o órgão antecipou algumas das normas para a virada do ano:

A montagem será fiscalizada pelas equipes da prefeitura, que poderão exigir a apresentação da autorização, no formato digital ou impresso pelo responsável, no local da instalação da tenda;

Será permitida uma tenda por requerente e o agrupamento de, no máximo, duas;

Não será permitida a utilização das tendas para comércio, sob pena de sanções legais;



As áreas serão de 25 metros quadrados cada, e os moradores e turistas vão poder realizar as reservas de forma on-line e gratuita, sem a necessidade de ir até a prefeitura.



Your browser does not support the audio element. Conheça as regras para o réveillon e verão em praias da Grande Vitória

Som alto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que, na Capital, conforme o Decreto 17.304/2018, serão proibidos veículos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias, praças, parques, calçadão e ruas. O valor do auto de infração pode chegar a R$ 10 mil e os equipamentos podem ser apreendidos.

Churrasco na praia



O churrasco pode causar danos ao ecossistema de restinga que está próximo à faixa de areia, de forma que não é recomendado. Além disso, pode provocar incômodo aos demais frequentadores. A fiscalização ocorre de forma rotineira e os moradores podem fazer as denúncias pelo Fala Vitória 156.



Vila Velha

Orla da Praia da Costa, Vila Velha: fogos de artifício só poderão ser usados pela prefeitura Crédito: Ricardo Medeiros

Réveillon





Será proibida a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados, banheiros químicos ou hidráulicos, cercamento de área, equipamentos de sonorização de médio e grande porte, iluminação em toda extensão do calçadão e da faixa de areia dos 32 km litorâneos incluindo os quiosques da orla;

Será proibida a realização de shows e eventos, bem como a instalação de sonorização nos quiosques e em seu entorno;



O horário de funcionamento de quiosques e ambulantes deverá ser encerrado às 2 horas do dia 01 de janeiro de 2024;



Será proibido o comércio ambulante ou eventual em área pública sem licença do município;



Será proibida a realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício, de qualquer tipo, em área pública, sendo somente autorizados os shows pirotécnicos realizados pela prefeitura e em áreas previamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos.



Som alto



Os carros de som são proibidos e, caso haja excesso de ruído em residências ou comércios, o cidadão deve fazer uma denúncia no telefone da Ouvidoria, no número 162.



Praias



A instalação de tendas nos quiosques, bem como a realização de eventos, só será permitida mediante licença do município, junto a Comissão Municipal de Eventos (Comune) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu).



Mesas e cadeiras em quiosques devem ser requeridas e autorizadas pelo município e só serão permitidas na quantidade máxima de 50 (cinquenta) jogos, bem como deverão ser retiradas do espaço público após o encerramento das atividades. É proibido impedir ou dificultar o livre acesso à praia, bem como a visibilidade dos postos de salva-vidas, pelos concessionários de quiosques da orla municipal.

Ambulantes



Ambulantes autorizados a trabalhar no calçadão da orla municipal terão permissão de utilizar até 10 (dez) banquetas, sendo vedado o uso de mesas e cadeiras. Após o encerramento das atividades, os ambulantes deverão retirar diariamente seus equipamentos e realizar a limpeza do local autorizado.



Serra

Manguinhos, Serra: prefeitura realiza ações educativas nas praias Crédito: Ricardo Medeiros

Som alto





A Prefeitura da Serra informa que sua legislação proíbe a utilização de equipamentos produtores e amplificadores de som em veículos automotores, assim como aparelhagens de som instaladas em vias públicas.

As multas podem chegar a R$ 5 mil, além da apreensão do equipamento, independentemente da altura do som.



Praias





Durante o verão, as equipes do Departamento de Educação Ambiental e da Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente realizam ações de conscientização e fiscalização no entorno das praias e durante todo o ano procedem com ações educativas.



Guarapari

Praia do Morro, em Guarapari: prática esportiva somente em locais autorizados Crédito: Vitor Jubini

Animais





A Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) informa que, em todas as praias, é proibida a circulação e permanência de animais sem o uso da guia por um responsável.



Som alto





A prefeitura informa também que é proibido o uso de caixas e carros de som nas praias.



Churrasco

É proibido a realização de churrasco nas praias.





Ambulantes

É proibido ambulantes no calçadão.





Esportes



