Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A festa de Réveillon 2024 se aproxima e, por conta disso, a Prefeitura de Vila Velha divulgou uma série de regras para os donos de quiosques, ambulantes e frequentadores das praias do município seguirem não somente na virada do ano, mas também durante todo o verão.

Segundo a administração municipal, durante o réveillon serão proibidas a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados e de banheiros químicos ou hidráulicos, além do cercamento de área e uso de equipamentos de sonorização de médio e grande porte em toda a orla. A emissão de ruídos também não devem ultrapassar o limites estabelecidos.

Confira outras regras para o Réveillon

Quiosques

Para os quiosques autorizados pela Prefeitura de Vila Velha e que forem realizar uma programação especial no réveillon, fica o limite para 50 jogos de mesas e cadeiras disponibilizados por estabelecimento. É proibido impedir ou dificultar o livre acesso à orla municipal e prejudicar a visibilidade dos postos de salva-vidas.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha proíbe de tendas a som alto nas praias no réveillon; veja regras

Com o encerramento da festividade, os estabelecimentos têm como responsabilidade retirar as mesas e cadeiras espalhadas pela orla e realizar a limpeza do local.

Ambulantes

Os ambulantes que forem trabalhar na virada do ano, a administração municipal informa que deve ser solicitado a autorização para atuação e que fica como limite a utilização de até dez banquetas, sendo proibido o uso de mesas e cadeiras.

Com o encerramento das atividades, fica determinado que os ambulantes deverão retirar os equipamentos utilizados e realizar a limpeza do local.

Carros de som e churrasqueiras

É proibido o uso de churrasqueiras nas praias de Vila Velha para a preservação da restinga, e carros de som não devem ser utilizados na orla.

Animais

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os animais de estimação devem estar com guia, coleira de identificação, estar acompanhados por um tutor maior de 16 anos e não podem estar na faixa de areia. Cachorros de grande porte devem utilizar focinheira.