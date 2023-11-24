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Virada do ano

Vila Velha proíbe de tendas a som alto nas praias no réveillon; veja regras

Prefeitura proibiu a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados e de banheiros químicos ou hidráulicos em toda a orla do município na virada do ano
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

24 nov 2023 às 11:11

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 11:11

Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício
Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A festa de Réveillon 2024 se aproxima e, por conta disso, a Prefeitura de Vila Velha divulgou uma série de regras para os donos de quiosques, ambulantes e frequentadores das praias do município seguirem não somente na virada do ano, mas também durante todo o verão.
Segundo a administração municipal, durante o réveillon serão proibidas a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados e de banheiros químicos ou hidráulicos, além do cercamento de área e uso de equipamentos de sonorização de médio e grande porte em toda a orla. A emissão de ruídos também não devem ultrapassar o limites estabelecidos.

Confira outras regras para o Réveillon

Quiosques
Para os quiosques autorizados pela Prefeitura de Vila Velha e que forem realizar uma programação especial no réveillon, fica o limite para 50 jogos de mesas e cadeiras disponibilizados por estabelecimento. É proibido impedir ou dificultar o livre acesso à orla municipal e prejudicar a visibilidade dos postos de salva-vidas.
Vila Velha proíbe de tendas a som alto nas praias no réveillon; veja regras
Com o encerramento da festividade, os estabelecimentos têm como responsabilidade retirar as mesas e cadeiras espalhadas pela orla e realizar a limpeza do local.
Ambulantes
Os ambulantes que forem trabalhar na virada do ano, a administração municipal informa que deve ser solicitado a autorização para atuação e que fica como limite a utilização de até dez banquetas, sendo proibido o uso de mesas e cadeiras.
Com o encerramento das atividades, fica determinado que os ambulantes deverão retirar os equipamentos utilizados e realizar a limpeza do local.
Carros de som e churrasqueiras
É proibido o uso de churrasqueiras nas praias de Vila Velha para a preservação da restinga, e carros de som não devem ser utilizados na orla.
Animais
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os animais de estimação devem estar com guia, coleira de identificação, estar acompanhados por um tutor maior de 16 anos e não podem estar na faixa de areia. Cachorros de grande porte devem utilizar focinheira.
A Prefeitura de Vila Velha ressalta que agentes fiscais, em conjunto com a Guarda Municipal e demais órgãos de segurança pública, estarão fiscalizando possíveis descumprimentos das regras informadas. Denúncias relatando descumprimento das regras devem ser registradas pelo telefone 162 da Ouvidoria.

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