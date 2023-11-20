Festa de Réveillon no Convento da Penha é cancelada

A festa do réveillon de 2024 no Convento da Penha, em Vila Velha, foi cancelada. Os organizadores do evento, por meio de um comunicado na noite desta segunda-feira (20), alegaram uma "demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos" e uma possível "instabilidade climática".
"Assim que o evento foi anunciado na imprensa, houve uma demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos e colocados à disposição dos participantes, sendo que não conseguiríamos propiciar a devida recepção a todos os presentes. Agravado ainda com a instabilidade climática, muito comum neste período", afirmou, em nota, a assessoria do Convento.
Quem já tinha adquirido um ingresso terá o valor devolvido. Mais informações sobre como isso ocorrerá, no entanto, não foram divulgadas.