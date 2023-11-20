Festa de Réveillon no Convento da Penha é cancelada

"Assim que o evento foi anunciado na imprensa, houve uma demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos e colocados à disposição dos participantes, sendo que não conseguiríamos propiciar a devida recepção a todos os presentes. Agravado ainda com a instabilidade climática, muito comum neste período", afirmou, em nota, a assessoria do Convento.