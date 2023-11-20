Carro cai de ponte com 15m de altura e ao menos uma pessoa fica ferida no ES

Pista fica totalmente interditada após carro cair de viaduto no Sul do ES Crédito: Divulgação/PRF

Pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida após um carro cair da altura de 15 metros em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo colidiu com a mureta do viaduto, perdeu o controle, e caiu. A pista precisou ser interditada, mas às 18h50 estava totalmente liberada, com trânsito intenso fluindo lentamente.