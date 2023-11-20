Carro cai de ponte com 15m de altura e ao menos uma pessoa fica ferida no ES

Pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida após um carro cair da altura de 15 metros em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (20).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo colidiu com a mureta do viaduto, perdeu o controle, e caiu. A pista precisou ser interditada, mas às 18h50 estava totalmente liberada, com trânsito intenso fluindo lentamente.
O acidente foi registrado por volta das 16h30 e, até o momento, não há informações sobre a quantidade de pessoas que estavam no carro. Equipes do Samu/192 e da PRF estão em atendimento no local. Socorristas tiveram de descer com técnica de rapel para terem acesso ao veículo.