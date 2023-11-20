Bairro Ilha do Príncipe foi palco de tiros e mortes Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Penas de condenados por ataques à Ilha do Príncipe somam 314 anos

O julgamento aconteceu na última segunda-feira (13), no Fórum de Vitória. O processo tramitou em segredo de Justiça, considerando que algumas testemunhas chegaram a ser ameaçadas de morte. Foram sentenciados:

Jhon Lenon Santos João - 110 anos e 13 dias de reclusão

- 110 anos e 13 dias de reclusão João Carlos Bonomo Lemos João, vulgo João Bonomo - 93 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão

- 93 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão Leonardo Santos de Moura, vulgo Léo Brechó - 111 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que os denunciou, os três promoveram incursões no bairro, chamadas de ataques, “com o intuito de eliminar seus rivais para assumir o controle total do narcotráfico destas regiões e, ainda, para imprimir medo à população local, obtendo, em contrapartida, sua submissão”.

O objetivo de Jhon Lenon, segundo a denúncia, era o monopólio do comércio ilegal de drogas da região da Ilha do Príncipe, Morro do Cabral e Morro do Quadro, todos bairros de Vitória. Para a ação, ele contou com o apoio de lideranças da facção criminosa a qual pertence, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O que diz a defesa

O advogado Fernando Admiral, que faz a defesa de Jhon Lenon e João Carlos Bonomo, informou que já recorreu, ao final do julgamento, contra a sentença que condenou os seus clientes. “A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (processo)”, afirmou.

Além disso, disse que, em caso de manutenção da condenação, o recurso buscará a redução da pena fixada.

A defesa de Leonardo Santos de Moura ainda não foi localizada pela reportagem para se manifestar. Quando isto ocorrer, este texto será atualizado.

As mortes

Brendo Rosa Guimarães - morreu no hospital

- morreu no hospital Elias Barbosa Neto - morreu no local

- morreu no local João Pedro Batista de Souza - conseguiu fugir e foi socorrido

- conseguiu fugir e foi socorrido Thaian Silva de Almeida - conseguiu fugir e foi socorrido

Na sentença de condenação, assinada pela juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, que presidiu o Tribunal do Júri, é informado que os crimes na Ilha do Príncipe foram planejados e premeditados.

“O crime foi cometido em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, e, ainda mais, quando o réu determinou o cometimento da empreitada criminosa, exercendo a função de comando e organização, fato que se observa através de leitura das degravações das interceptações telefônicas constantes nos autos”, disse a juíza ao se referir ao réu Jhon Lenon.

Brendo Rosa Guimarães, 21 anos, e Elias Barbosa Neto, 27, mortos em 2019 na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Redes Sociais

É informado ainda que as provas revelam que Lenon, com o apoio do PCV, distribuiu armas aos seus comparsas.

“Praticou o crime ora analisado e, em seguida, informou a outros membros do grupo criminoso que havia matado dois gerentes do tráfico do grupo rival, e furtado a pistola Glock de uma das vítimas e arrematou: ‘nós é criminoso, nós é homem’’, é descrito na sentença, assinalando que os ataques e crimes levaram a uma total paralisação das atividades na comunidade.

Objetivo: matar o “chefe” da Ilha

Provas anexadas ao processo pelo MPES, incluindo transcrições de áudios, apontam que o objetivo de Jhon Lenon era matar o chefe do tráfico da Ilha do Príncipe, Gilclayton da Conceição da Penha, o Gil, e ainda dois de seus gerentes.

Nas transcrições de áudio, Alan do Rosário diz que o “problema é Gil”, que ele deve ser “marcado” e dá orientações para quando ele aparecesse na Ilha do Príncipe: “quebrar ele e o gerente dele”. E acrescenta: “quebra logo e nós cai pra dentro”.

A intenção de Lenon, segundo informações obtidas pelo MPES, era de matar dois de seus desafetos, Gil e Brendo. E pede apoio a Alan:

"Já deixa Preju na goma aí e mais três moleques, e se puder trazer o fuzil, também, já deixa na goma que o pau vai quebrar é hoje, hoje vai ser tudo nosso parceiro" Jhon Lenon - Diálogo transcrito no processo

Ocorre que, antes do reforço chegar, criminosos ligados a Lenon, incluindo o seu sobrinho, João Bonomo, se anteciparam e mataram Brendo e Elias, gerentes do traficante Gil. Com as mortes, a situação ficou tensa na comunidade e Lenon volta a pedir apoio a Alan do Rosário, com um “bico” (fuzil).

Local do crime, em Ilha do Príncipe, Vitória

As mortes praticadas pelo grupo foram seguidas de dias de muitos conflitos no bairro, com vários tiroteios enquanto os traficantes promoviam a expansão de seus territórios. Houve uma terceira morte, promovida pelos grupos rivais.

O traficante Gil, que eles queriam matar, acabou sendo assassinado cerca de 5 meses depois, em abril de 2020.

MPES: condenação justa

O promotor de justiça Rodrigo Monteiro, que atuou no Tribunal do Júri dos três réus, observou que nos ataques promovidos na Ilha do Príncipe, em 2019, para tomar o controle do tráfico na região, foram utilizados fuzis, armas automáticas, com rajadas de tiros, que causou grande transtorno à comunidade, pondo em risco de morte não só os alvos dos traficantes, mas pessoas inocentes, trabalhadores, moradores da região.

“Os mandantes dos crimes estavam fechados com as principais lideranças da facção criminosa PCV, um apoio irrestrito que oferecia mão de obra para o crime, armas. Tramaram juntos vários ataques ao bairro, que é um local estratégico, localizado no limite com Vila Velha e Cariacica, e de muito interesse para o tráfico”, ressaltou.

As condenações, segundo ele, “foram justas e de acordo com o mal praticado”. O promotor assinalou que um dos efeitos da pena é a neutralização deste tipo de ato, e que fará com que fiquem afastados das ruas e da sociedade.