Onda de calor: capixabas lotam praias antes de o tempo virar no ES

Em meio à onda de calor, que há mais de uma semana atinge o Espírito Santo, a população recorreu às praias neste sábado (18) para se refrescar. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima na Capital do Estado é de 36°C.
O órgão renovou o alerta vermelho máximo para onda de calor — antes válido até sexta-feira (17) — para até o fim deste sábado. As temperaturas devem continuar 5ºC acima da média do Espírito Santo.
O repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, flagrou o dia de praia dos capixabas nas proximidades da Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.
População aproveita dia de praia em meio à onda de calor em Vitória
Neste domingo (19), os termômetros baixam, mesmo que pouco. A previsão do Inmet mostra que a temperatura máxima prevista para a Grande Vitória no domingo, cai para 34ºC. Na segunda (20), fica em 30ºC.
Para outras regiões do Espírito Santo, o Inmet emitiu um novo alerta laranja, de perigo para tempestade, para 40 municípios, válido até o meio-dia de domingo (19). O aviso informa que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 mm e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h, além de queda de granizo.