Onda de calor: capixabas lotam praias antes de o tempo virar no ES

O repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta , flagrou o dia de praia dos capixabas nas proximidades da Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.

Neste domingo (19), os termômetros baixam, mesmo que pouco. A previsão do Inmet mostra que a temperatura máxima prevista para a Grande Vitória no domingo, cai para 34ºC. Na segunda (20), fica em 30ºC.