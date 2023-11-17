Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instabilidade

Alertas do Inmet: mais calor e chance de tempestade com granizo para o ES

O final de semana será de chuva e de altas temperaturas – sim, ao mesmo tempo! –, principalmente no Sul capixaba; veja lista de cidades
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 nov 2023 às 17:06

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 17:06

Chuva na Grande Vitória
Além das precipitações, há risco de queda de granizo em 40 municípios Crédito: Fernando Madeira
Prepare a imunidade, capixaba! Fortes chuvas devem se juntar à onda de calor que atinge o Espírito Santo neste final de semana, conforme dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro aviso, que prevê mais calorão, foi renovado e é válido para todo o Estado neste sábado (18); já o segundo, de tempestades, deve atingir 40 municípios até o início da tarde de domingo (19), incluindo risco de queda de granizo. 
Um alerta inicial do Inmet já tinha previsto as temperaturas 5 °C acima da média, cuja expectativa era que durassem até esta sexta (17). Apesar da renovação, felizmente, o calorão tem dia para acabar: a partir de segunda-feira (20), a situação deve se normalizar, com a chegada de uma frente fria no Sudeste brasileiro. 

Entenda

Dois alertas foram emitidos pelo Inmet nesta sexta-feira (17): um de calor e o outro de tempestades.

O de tempestades é válido para 40 municípios do Estado, das 10h deste sábado (18) até às 12h do domingo (19);

Já o aviso de calor é válido para todo o Espírito Santo, das 00h até às 23h59 deste sábado (18). Outro alerta do tipo já tinha sido divulgado, mas há uma nova previsão de altas temperaturas para este final de semana. A partir de segunda-feira (20), a situação deve se normalizar.

Chuvas

Segundo o Inmet, também são esperadas precipitações de até 100mm/dia, além de ventos intensos entre 60km/h e 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, sobretudo nas localidades das regiões Sul e Serrana. Veja abaixo.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte 
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim 
  11. Castelo 
  12. Conceição do Castelo 
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins 
  15. Dores do Rio Preto 
  16. Guaçuí 
  17. Guarapari 
  18. Ibatiba 
  19. Ibitirama 
  20. Iconha
  21. Irupi 
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro 
  27. Laranja da Terra 
  28. Marataízes 
  29. Marechal Floriano 
  30. Mimoso do Sul 
  31. Muniz Freire 
  32. Muqui 
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy 
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Maria de Jetibá 
  37. São José do Calçado 
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante 
  40. Viana 

+ Reportagens

Onda de calor afeta abastecimento de água em cidades do ES, alerta Cesan

Em meio à onda de calor, número de incêndios sextuplica no ES

Onda de Calor: MPES quer água e refrigeração a moradores de rua no ES

Onda de calor: confira 10 dicas da própria EDP para economizar energia

"Onda de memes" inunda a internet devido ao calorão dos últimos dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor chuva Chuva no ES Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados