Alertas do Inmet: mais calor e chance de tempestade com granizo para o ES

Dois alertas foram emitidos pelo Inmet nesta sexta-feira (17): um de calor e o outro de tempestades.

O de tempestades é válido para 40 municípios do Estado, das 10h deste sábado (18) até às 12h do domingo (19);

Já o aviso de calor é válido para todo o Espírito Santo, das 00h até às 23h59 deste sábado (18). Outro alerta do tipo já tinha sido divulgado, mas há uma nova previsão de altas temperaturas para este final de semana. A partir de segunda-feira (20), a situação deve se normalizar.