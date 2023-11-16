Frente fria se aproxima e onda de calor tem data para acabar no ES

Depois de uma semana de temperaturas 5ºC acima da média em todo o Espírito Santo, a onda de calor que atinge o Estado e grande parte do país tem data para acabar com a chegada de uma frente fria no Sudeste brasileiro.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou para A Gazeta que, por enquanto, não há previsão de novos recordes de calor no Estado. Nesta quinta-feira (16), os termômetros podem chegar aos 34ºC, na sexta-feira (17) e sábado (18), aos 35ºC e, no domingo (19), aos 33ºC. Com isso, os 37,7ºC atingidos no início desta semana não devem ser superados.
A previsão do Inmet aponta que o tempo começa a mudar no Espírito Santo na segunda-feira (20), quando a temperatura máxima deve ficar em 28ºC, com possibilidade de chuva no fim do dia.