"Onda de memes" inunda a internet devido ao calorão dos últimos dias

Tá quente aí? A onda de calor chegou com tudo e vem fazendo com que os brasileiros enfrentem temperaturas acima da média. No Espírito Santo, por exemplo, o último domingo (12) foi considerado o dia mais quente do ano - em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste do Estado, os termômetros passaram dos 40 °C.
Apesar da situação preocupante, os brasileiros não deixam de lado o bom humor. Em consequência disso, o calorão está rendendo bons memes nas redes sociais. Como diz o ditado: “é rir para não chorar”. Diante disso, a reportagem de A Gazeta reuniu algumas reações engraçadas dos internautas. Confira: