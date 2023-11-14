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Só rindo mesmo

"Onda de memes" inunda a internet devido ao calorão dos últimos dias

A onda de calor que invadiu o Brasil nesta semana elevou as temperaturas na maioria das regiões; internautas reagiram com bom humor nas redes sociais
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 nov 2023 às 15:24

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 15:24

Brasileiros inundam a internet de memes após onda de calor chegar no Brasil
Memes sobre o aquecimento global e formas de se refrescar geram boas risadas entre os internautas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Tá quente aí? A onda de calor chegou com tudo e vem fazendo com que os brasileiros enfrentem temperaturas acima da média. No Espírito Santo, por exemplo, o último domingo (12) foi considerado o dia mais quente do ano - em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste do Estado, os termômetros passaram dos 40 °C.
Apesar da situação preocupante, os brasileiros não deixam de lado o bom humor. Em consequência disso, o calorão está rendendo bons memes nas redes sociais. Como diz o ditado: “é rir para não chorar”. Diante disso, a reportagem de A Gazeta reuniu algumas reações engraçadas dos internautas. Confira:

Morte?

"Camada de Antônio"

Sem saída

Dica do Pica-Pau

Na caixa com gelo

Nova estação

Aquecimento

Bola de fogo

Bafo quente

Como se refrescar?

Brasileiros andando na rua 

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