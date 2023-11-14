"Onda de memes" inunda a internet devido ao calorão dos últimos dias

Memes sobre o aquecimento global e formas de se refrescar geram boas risadas entre os internautas

Apesar da situação preocupante, os brasileiros não deixam de lado o bom humor. Em consequência disso, o calorão está rendendo bons memes nas redes sociais. Como diz o ditado: “é rir para não chorar”. Diante disso, a reportagem de A Gazeta reuniu algumas reações engraçadas dos internautas. Confira: