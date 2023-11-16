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Tempo seco

Em meio à onda de calor, número de incêndios sextuplica no ES

Somente nesta quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros atuou em combates na Serra, Cariacica e Vila Velha; nos últimos 15 dias, o total de ocorrências do tipo no ES chegou a 300
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2023 às 19:32

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 19:32

Fumaceiro toma conta de diversos bairros da Grande Vitória
Fumaceiro tomou conta de diversos bairros da Grande Vitória nesta quinta (16) Crédito: Carlos Alberto
Uma onda de incêndios em vegetação tomou conta do Espírito Santo nos últimos dias, devido à onda de calor que atinge todo o País. E os números impressionam: segundo o Corpo de Bombeiros, 300 ocorrências foram registradas nos primeiros quinze dias de novembro, frente a 53 casos que ocorreram no mesmo período do ano passado – ou seja, praticamente multiplicou por seis.
Nesta quinta-feira (16), foi possível observar um intenso fumaceiro na Grande Vitória, provocado por um incêndio na área de mata do Aeroporto que já dura 24 horas. A corporação explicou que a região é naturalmente alagada, mas, devido às altas temperaturas, está seca. Há outros registros no município da Serra, além de ocorrências em Vila Velha e Cariacica, todas atualmente em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
Os municípios da região metropolitana que mais registraram incêndios neste ano foram Serra, Cariacica e Vila Velha. Veja abaixo. 
Em meio à onda de calor, número de incêndios sextuplica no ES

2022

  • Serra - 10;
  • Cariacica - 7;
  • Vitória - 1;
  • Vila Velha - 4;
  • Viana - 1;
  • Guarapari - 5;
  • Outros municípios - 25.
  • Total - 53

2023

  • Serra - 51;
  • Cariacica - 27;
  • Vitória - 10;
  • Vila Velha - 26;
  • Viana - 6;
  • Guarapari - 18;
  • Outros municípios - 162.
  • Total - 300
Área de mata pega fogo no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra
Área de mata pega fogo no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra, também nesta quinta (16) Crédito: João Brito

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