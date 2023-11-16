Uma onda de incêndios em vegetação tomou conta do Espírito Santo nos últimos dias, devido à onda de calor que atinge todo o País. E os números impressionam: segundo o Corpo de Bombeiros, 300 ocorrências foram registradas nos primeiros quinze dias de novembro, frente a 53 casos que ocorreram no mesmo período do ano passado – ou seja, praticamente multiplicou por seis.
Nesta quinta-feira (16), foi possível observar um intenso fumaceiro na Grande Vitória, provocado por um incêndio na área de mata do Aeroporto que já dura 24 horas. A corporação explicou que a região é naturalmente alagada, mas, devido às altas temperaturas, está seca. Há outros registros no município da Serra, além de ocorrências em Vila Velha e Cariacica, todas atualmente em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
Os municípios da região metropolitana que mais registraram incêndios neste ano foram Serra, Cariacica e Vila Velha. Veja abaixo.
Em meio à onda de calor, número de incêndios sextuplica no ES
2022
- Serra - 10;
- Cariacica - 7;
- Vitória - 1;
- Vila Velha - 4;
- Viana - 1;
- Guarapari - 5;
- Outros municípios - 25.
- Total - 53
2023
- Serra - 51;
- Cariacica - 27;
- Vitória - 10;
- Vila Velha - 26;
- Viana - 6;
- Guarapari - 18;
- Outros municípios - 162.
- Total - 300