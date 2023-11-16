Que fumaça é essa que tomou conta de boa parte da Grande Vitória?

Um fumaceiro tomou conta de diversos bairros da Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (16). Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível ver uma fumaça cinza na região de Bento Ferreira, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi, todas em Vitória, e em bairros da Serra.
O Corpo de Bombeiros informou que a fumaça tem relação com o incêndio de grandes proporções que atinge a mata no entorno do Aeroporto de Vitória desde a tarde desta quarta-feira (15). A corporação explicou que a região é naturalmente alagada, mas devido às altas temperaturas, está seca.
"O fogo está gerando muita fumaça, que está sendo rapidamente espalhada pela cidade, devido ao vento. Ainda não é possível estimar a área atingida pelo fogo e o combate segue em andamento", disse a corporação em nota.
Serra
Quanto ao incêndio na Serra, o Corpo de Bombeiros esclareceu que as equipes atuam, neste momento, em um incêndio que começou no bairro São Pedro e se alastrou até as proximidades de Feu Rosa. A área é extensa e as equipes atuam no controle das chamas, além de impedir que se propague para mais áreas.
Também foi confirmado que há outros registros de incêndio em vegetação no município de Serra, de menores proporções, além de ocorrências em Vila Velha e Cariacica, todas em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
Incêndio no aeroporto
Apesar da quantidade de fumaça gerada pelo fogo, a Vix Airport, concessionária que administra o Aeroporto da Capital, informou que está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros no local e as operações do local não foram afetadas.