Que fumaça é essa que tomou conta de boa parte da Grande Vitória?

A Gazeta, é possível ver uma fumaça cinza na região de Bento Ferreira, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi, todas em Um fumaceiro tomou conta de diversos bairros da Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (16). Em vídeos enviados por leitores de, é possível ver uma fumaça cinza na região de Bento Ferreira, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi, todas em Vitória , e em bairros da Serra.

O Corpo de Bombeiros informou que a fumaça tem relação com o incêndio de grandes proporções que atinge a mata no entorno do Aeroporto de Vitória desde a tarde desta quarta-feira (15). A corporação explicou que a região é naturalmente alagada, mas devido às altas temperaturas, está seca.

"O fogo está gerando muita fumaça, que está sendo rapidamente espalhada pela cidade, devido ao vento. Ainda não é possível estimar a área atingida pelo fogo e o combate segue em andamento", disse a corporação em nota.

Serra

Quanto ao incêndio na Serra, o Corpo de Bombeiros esclareceu que as equipes atuam, neste momento, em um incêndio que começou no bairro São Pedro e se alastrou até as proximidades de Feu Rosa. A área é extensa e as equipes atuam no controle das chamas, além de impedir que se propague para mais áreas.

Área de mata pega fogo no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra Crédito: João Brito

Também foi confirmado que há outros registros de incêndio em vegetação no município de Serra, de menores proporções, além de ocorrências em Vila Velha e Cariacica, todas em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Incêndio no aeroporto

Apesar da quantidade de fumaça gerada pelo fogo, a Vix Airport, concessionária que administra o Aeroporto da Capital, informou que está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros no local e as operações do local não foram afetadas.

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