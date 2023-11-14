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Onda de calor: confira 10 dicas da própria EDP para economizar energia

Recomendações vão desde o uso moderado do ar-condicionado até a substituição do banho quente pelo gelado; altas temperaturas devem permanecer no Estado até sexta-feira (17)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 nov 2023 às 17:56

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 17:56

Ar-condicionado
Ar-condicionado é considerado um dos grandes "vilões" para o bolso durante o calor Crédito: Reprodução | Freepik
As altas temperaturas que atingem o Espírito Santo, por conta da onda de calor que segue em solo capixaba até sexta-feira (17), tem exigido um maior uso dos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado dentro de casa, além de outros eletrodomésticos. O aumento no consumo de energia se reflete, consequentemente, na elevação do valor da fatura. Diante deste cenário, o consumidor vai precisar reajustar os hábitos para que a conta, que já pressiona o orçamento das famílias, não pese ainda mais no bolso.
Para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, a reportagem de Gazeta preparou uma lista com 10 dicas de como economizar energia elétrica, com base em informações da concessionária EDP. Veja abaixo.

01

Uso moderado do ar-condicionado

O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas, prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;

02

Ventiladores

Ventilador é a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, consomem menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

03

Na cozinha

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta;

04

Geladeira

Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo (caso o equipamento não seja frost free);

05

Manuseio de roupas

Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada, menos consumo de energia;

06

Televisão

Com relação ao televisor, é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

07

PC inativo

Desligue o monitor do computador e programe a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

08

Banho gelado

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado;

09

Luz natural

Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;

10

LED

Substitua lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais.

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