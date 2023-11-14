Onda de calor: confira 10 dicas da própria EDP para economizar energia

As altas temperaturas que atingem o Espírito Santo, por conta da onda de calor que segue em solo capixaba até sexta-feira (17), tem exigido um maior uso dos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado dentro de casa, além de outros eletrodomésticos. O aumento no consumo de energia se reflete, consequentemente, na elevação do valor da fatura. Diante deste cenário, o consumidor vai precisar reajustar os hábitos para que a conta, que já pressiona o orçamento das famílias, não pese ainda mais no bolso.
Para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, a reportagem de Gazeta preparou uma lista com 10 dicas de como economizar energia elétrica, com base em informações da concessionária EDP. Veja abaixo.
01
Uso moderado do ar-condicionado
O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas, prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;
02
Ventiladores
Ventilador é a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, consomem menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;
03
Na cozinha
A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta;
04
Geladeira
Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo (caso o equipamento não seja frost free);
05
Manuseio de roupas
Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada, menos consumo de energia;
06
Televisão
Com relação ao televisor, é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;
07
PC inativo
Desligue o monitor do computador e programe a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;
08
Banho gelado
Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado;
09
Luz natural
Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;
10
LED
Substitua lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais.