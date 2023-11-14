Onda de calor: confira 10 dicas da própria EDP para economizar energia

01

Uso moderado do ar-condicionado

O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas, prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;

02

Ventiladores

Ventilador é a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, consomem menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

03

Na cozinha

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta;

04

Geladeira

Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo (caso o equipamento não seja frost free);

05

Manuseio de roupas

Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada, menos consumo de energia;

06

Televisão

Com relação ao televisor, é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

07

PC inativo

Desligue o monitor do computador e programe a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

08

Banho gelado

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado;

09

Luz natural

Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;

10

LED