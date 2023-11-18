Alerta de chuva com tempestade, granizo e ventos de até 100 km/h no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta laranja, de perigo para tempestade, para 40 municípios do Espírito Santo, válido até o meio-dia de domingo (19). O aviso informa que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 mm e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h, além de queda de granizo. Veja abaixo cidades em alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
Todo o Estado continua sob a vigência de um alerta vermelho, o maior na escala de risco do Inmet, de perigo para onda de calor. Com esse aviso, o órgão diz que a temperatura deve continuar 5ºC acima da média pelo menos até o fim deste sábado (18).