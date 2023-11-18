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Meio ambiente

Vila Velha retira 12 toneladas de lixo das praias em apenas 12 horas

Essa quantidade é três vezes maior do que a média diária de resíduos recolhidos na orla, que é de quatro toneladas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2023 às 18:11

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 18:11

Equipes de limpeza de Vila Velha em atuação nas praias: embalagens e guimbas de cigarro entre os principais resíduos deixados por banhistas
Equipes de limpeza de Vila Velha em atuação nas praias: embalagens e guimbas de cigarro entre os principais resíduos deixados por banhistas Crédito: PMVV/ Divulgação
Apenas durante o feriado de 15 de novembro, a equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha retirou 12 toneladas de resíduos das praias da cidade em um intervalo de 12h. Essa quantidade de lixo é três vezes maior do que a média diária, que é de quatro toneladas.
Entre os microlixos mais comuns, de acordo com a administração da cidade, estão guimbas de cigarro, palitos de pirulito e embalagens como papel de bala.
Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, a limpeza da orla do município é feita por equipes, que operam nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Também há o suporte de caminhões para a remoção de resíduos de quiosques e residências ao longo da orla.
Turistas que estiveram nas praias de Vila Velha no feriado reclamaram do acúmulo de sujeira. “Será que alguém acha isso bonito? Jogar lixo na areia não é só uma questão de falta de conscientização. É, sobretudo, uma tremenda falta de educação. Este é um comportamento de gente que não respeita nada e nem ninguém”, criticou o empresário Anselmo Arneloni, de 56 anos e morador do Sul do Estado, que aproveitou a data para visitar familiares na Praia da Costa. 

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