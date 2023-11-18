Vila Velha retira 12 toneladas de lixo das praias em apenas 12 horas

Equipes de limpeza de Vila Velha em atuação nas praias: embalagens e guimbas de cigarro entre os principais resíduos deixados por banhistas Crédito: PMVV/ Divulgação

Apenas durante o feriado de 15 de novembro, a equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha retirou 12 toneladas de resíduos das praias da cidade em um intervalo de 12h. Essa quantidade de lixo é três vezes maior do que a média diária, que é de quatro toneladas.

Entre os microlixos mais comuns, de acordo com a administração da cidade, estão guimbas de cigarro, palitos de pirulito e embalagens como papel de bala.

Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, a limpeza da orla do município é feita por equipes, que operam nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Também há o suporte de caminhões para a remoção de resíduos de quiosques e residências ao longo da orla.