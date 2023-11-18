Vila Velha retira 12 toneladas de lixo das praias em apenas 12 horas

Apenas durante o feriado de 15 de novembro, a equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha retirou 12 toneladas de resíduos das praias da cidade em um intervalo de 12h. Essa quantidade de lixo é três vezes maior do que a média diária, que é de quatro toneladas.
Entre os microlixos mais comuns, de acordo com a administração da cidade, estão guimbas de cigarro, palitos de pirulito e embalagens como papel de bala.
Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, a limpeza da orla do município é feita por equipes, que operam nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Também há o suporte de caminhões para a remoção de resíduos de quiosques e residências ao longo da orla.
Turistas que estiveram nas praias de Vila Velha no feriado reclamaram do acúmulo de sujeira. “Será que alguém acha isso bonito? Jogar lixo na areia não é só uma questão de falta de conscientização. É, sobretudo, uma tremenda falta de educação. Este é um comportamento de gente que não respeita nada e nem ninguém”, criticou o empresário Anselmo Arneloni, de 56 anos e morador do Sul do Estado, que aproveitou a data para visitar familiares na Praia da Costa.