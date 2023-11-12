Onda de calor: termômetros vão às alturas e praias ficam lotadas no ES

A onda de calor que atinge vários municípios do Espírito Santo, prevista para permanecer no Estado até terça-feira (14), foi um convite para quem queria curtir uma praia neste final de semana. O repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini flagrou uma intensa movimentação de banhistas na Ilha do Frade, em Vitória, neste domingo (12). Na Capital capixaba, as temperaturas chegaram à máxima de 37ºC, segundo o Climatempo.
Praia na Ilha do Frade, em Vitória, ficou lotada
E não foi apenas na Grande Vitória que o sol "castigou" moradores e turistas. Imagens que rodam pelas redes sociais mostram um termômetro de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, marcando 44ºC (veja abaixo).
Onda de calor
Na última sexta-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para altas temperaturas no Estado. Segundo o órgão, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média até terça-feira (14) em 34 cidades. Confira quais municípios estão enquadradas no aviso neste link.