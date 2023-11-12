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Calorão!

Onda de calor: termômetros vão às alturas e praias ficam lotadas no ES

Banhistas foram se refrescar nas praias da Grande Vitória, que ficaram cheias neste domingo (12); no Sul do Estado, termômetros chegaram a marcar 44°C
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 nov 2023 às 18:56

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 18:56

A onda de calor que atinge vários municípios do Espírito Santoprevista para permanecer no Estado até terça-feira (14), foi um convite para quem queria curtir uma praia neste final de semana. O repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini flagrou uma intensa movimentação de banhistas na Ilha do Frade, em Vitória, neste domingo (12). Na Capital capixaba, as temperaturas chegaram à máxima de 37ºC, segundo o Climatempo.

Praia na Ilha do Frade, em Vitória, ficou lotada

E não foi apenas na Grande Vitória que o sol "castigou" moradores e turistas. Imagens que rodam pelas redes sociais mostram um termômetro de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, marcando 44ºC (veja abaixo).
Termômetro marca 44ºC em Mimoso do Sul
Termômetro marca 44ºC em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

Onda de calor

Na última sexta-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para altas temperaturas no Estado. Segundo o órgão, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média até terça-feira (14) em 34 cidades. Confira quais municípios estão enquadradas no aviso neste link. 

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