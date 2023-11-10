ES recebe alerta de perigo para onda de calor válido até a próxima semana

A previsão de que o Espírito Santo seria atingido por uma onda de calor se confirmou e, na manhã desta sexta-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para altas temperaturas no Estado. Segundo o órgão, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média até terça-feira (14) em 34 cidades. Confira os municípios abaixo.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante