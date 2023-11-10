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Saiba como fica o tempo neste fim de semana com onda de calor no ES

Incaper aponta que os termômetros devem atingir os 40°C nesta sexta-feira (10) e chegar a 41°C no sábado (11), na Região Sul do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2023 às 08:49

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 08:49

Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades -
Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa, em dia de calor Crédito: Fernando Madeira
Uma nova onda de calor formada na região central do Brasil atinge o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (10). Mas como fica o tempo neste fim de semana? As temperaturas vão se manter altas em todo o Estado?
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), o sol predomina em todas as regiões, as temperaturas aumentam e não há previsão de chuva no Estado.

Temperaturas máximas previstas para cada dia

  • Sexta-feira (10)
  • Grande Vitória: 37ºC
  • Região Sul: 40ºC
  • Região Serrana: 34ºC
  • Região Norte: 37ºC
  • Região Noroeste: 39ºC
  • Sábado (11)
  • Grande Vitória: 36ºC
  • Região Sul: 41ºC
  • Região Serrana: 34ºC
  • Região Norte: 37ºC
  • Região Noroeste: 39ºC
  • Domingo (12)
  • Grande Vitória: 36ºC
  • Região Sul: 41ºC
  • Região Serrana: 34ºC
  • Região Norte: 37ºC
  • Região Noroeste: 39ºC

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