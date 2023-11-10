Saiba como fica o tempo neste fim de semana com onda de calor no ES

Uma nova onda de calor formada na região central do Brasil atinge o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (10). Mas como fica o tempo neste fim de semana? As temperaturas vão se manter altas em todo o Estado?
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), o sol predomina em todas as regiões, as temperaturas aumentam e não há previsão de chuva no Estado.
Temperaturas máximas previstas para cada dia
- Sexta-feira (10)
- Grande Vitória: 37ºC
- Região Sul: 40ºC
- Região Serrana: 34ºC
- Região Norte: 37ºC
- Região Noroeste: 39ºC
- Sábado (11)
- Grande Vitória: 36ºC
- Região Sul: 41ºC
- Região Serrana: 34ºC
- Região Norte: 37ºC
- Região Noroeste: 39ºC
- Domingo (12)
- Grande Vitória: 36ºC
- Região Sul: 41ºC
- Região Serrana: 34ºC
- Região Norte: 37ºC
- Região Noroeste: 39ºC