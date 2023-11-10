Sol e calor: maioria da praias de Vitória está própria para banho

Se a previsão do tempo para o fim de semana é de sol e tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem chance de chuva, e com previsão de onda de calor, a praia parece ser a melhor alternativa para curtir a folga em Vitória. Na Capital, o levantamento realizado pela prefeitura semanalmente mostra que há cinco pontos impróprios para banho entre a Enseada do Suá, Mata da Praia e Jardim Camburi. Outras quatro pontos estão interditados. A maioria das praias, porém, está com bandeira verde. Ou seja, própria para banho, onde é recomendável o banho no mar.
Locais próprios para banho, segundo a Prefeitura de Vitória:
- Ponto 1 - Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo, em Jardim Camburi
- Ponto 2 - Na altura da Rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi
- Ponto 2A - Na altura do Aeroporto, próximo ao Píer
- Ponto 6 - Na altura da Rua Comissário Otávio Queiroz, em Jardim da Penha
- Ponto 7 - Na altura da Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha
- Ponto 8 - A 150 metros do Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha
- Ponto 10 - 80 metros após o Iate Clube, na Praia do Canto
- Ponto 11 - 80 metros antes da Ponte da Ilha do Frade, na Praia do Canto
- Ponto 12 - Praia de Santa Helena, na Enseada do Suá
- Ponto 12A - Na altura da Praça dos Desejos, na Praia do Canto
- Ponto 13 - 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá
- Ponto 14 - Na altura das barracas da Curva da Jurema, na Enseada do Suá
- Pontos 15, 16 e 17 - Praias da Ilha do Frade
- Pontos 18 e 19 - Praias da Ilha do Boi