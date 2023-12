ES terá calorão e chuva na última semana antes do verão

Inaugurado na última sexta-feira (15), o Contorno do Mestre Álvaro será parcialmente aberto nesta segunda-feira (18), às 8h30, com a participação do governador Renato Casagrande (PSB) e do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto. Confira acima como trafegar pela nova via.