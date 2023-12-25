Especialistas dão dicas para aluguel por temporada no verão do ES

A Região de Três Praias, em Guarapari, é um dos destinos mais procurados por turistas Crédito: Ricardo Medeiros

Com a chegada do fim de ano, o Espírito Santo é destino certo de turistas de vários locais do Brasil para as festas de fim de ano e para as férias de verão. Com isso, a demanda por hospedagem, principalmente nas cidades litorâneas, aumenta.

Para o fim de 2023 e início de 2024, a principal busca tem sido por casas, porém, devido à falta de opções disponíveis no mercado, os apartamentos são os pontos de maior negociação entre proprietários e visitantes, o que liga o alerta para os viajantes que ainda não fecharam negócio.

“Em ambas as regiões, o público que procura por hospedagem para alta temporada o faz com antecedência, já que ocorre uma significativa quantidade de imóveis que são locados no final do verão anterior. Esse cuidado evita que o interessado corra o risco de ficar sem a unidade”, sinaliza Alexandre Schubert, vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).

"Aqueles que deixam a tomada de decisão para a última hora pagam mais e encontram dificuldades para locar um imóvel bem localizado e que atenda as expectativas" Alexandre Schubert - Vice-presidente da Ademi-ES

De acordo com o corretor Tayrek Romanha, a demanda no Espírito Santo para o fim de ano e o decorrer do verão está para lá de aquecida. “Estamos observando a ascensão de algumas cidades no Estado, e o apego turístico tem feito com que as expectativas pela busca de imóveis seja cada vez maior”, explica.

Os especialistas apontam que o ano de 2023 deve fechar com números próximos aos de 2022, apontando para um aumento no número de viajantes. “O resultado que esperamos em 2023 é muito positivo. Se comparamos com 2019, será o terceiro melhor ano do mercado imobiliário”, frisa Schubert.

“O número de negócios já efetivados [no Espírito Santo] obteve um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Acreditamos que isso se dá ao fato de uma maior maturidade nos clientes e uma busca mais incisiva e assertiva quando se trata de alugar um imóvel”, finaliza Tayrek Romanha.

Com a alta demanda em diversas regiões do Estado, os profissionais deixam dicas para que os visitantes não caiam em golpes ao firmar contratos de aluguel a distância.

Dicas para evitar golpes ao alugar imóveis por temporada