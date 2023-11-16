Capixabas terão menos dias de folga em 2024: veja calendário de feriados

Ao contrário do ano passado, 2024 não é recheado de feriados prolongados. Em 2023, muitos feriados caíram em quintas ou terças-feiras, o que dava margem para o trabalhador emendar e criar os famosos feriadões. Mas como 2024 tem um dia a mais, pois é bissexto, os dias de folga que cairiam nas sextas, por exemplo, vão pular mais um dia e cair nos sábados — dias já tradicionais de descanso para muitas pessoas, impedindo as emendas de folgas.
Dos feriados nacionais, três caem em sábados. Ao todo, são quatro feriados com possibilidade de folga prolongada. O carnaval (segunda, terça e quarta) teve ponto facultativo e pode ser estendido para muita gente, e ainda há o feriado de Corpus Christi (sexta-feira) na mesma situação. O Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) caiu numa segunda-feira, enquanto a Paixão de Cristo (29 de março) e a Proclamação da República (15 de novembro) caem numa sexta-feira.
No Espírito Santo, além das datas nacionais, o feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha acontece oito dias após o domingo de Páscoa, portanto, numa segunda-feira.
Os feriados
JANEIRO
1º (segunda-feira): Confraternização Universal
FEVEREIRO
12 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional)
13 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional)
14 (quarta-feira de cinzas): Carnaval (ponto facultativo nacional)
MARÇO
29 (sexta-feira Santa): Paixão de Cristo (feriado nacional)
31 (domingo): Páscoa (feriado nacional)
ABRIL
8 (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual)
21 (domingo): Tiradentes (feriado nacional)
MAIO
1º (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
30 e 31 (quinta e sexta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo nacional)
SETEMBRO
7 (sábado): Independência do Brasil (feriado nacional)
8 (domingo): Aniversário de Vitória
OUTUBRO
12 (sábado): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28 (segunda-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo nacional)
NOVEMBRO
2 (sábado): Finados (feriado nacional)
15 (sexta-feira): Proclamação da República (feriado nacional)
DEZEMBRO
25 (quarta-feira): Natal (feriado nacional)