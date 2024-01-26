Mais de R$ 8 mil por diária: as mansões mais caras para alugar no ES

Recanto do Mar, em Iriril Crédito: Divulgação

Espaços com mais de quatro mil metros quadrados, grandes cômodos e vistas de tirar o fôlego, sem abrir mão do conforto. Com valores que variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil, o dinheiro é desembolsado por quem busca exclusividade ao alugar uma casa ou apartamento de alto padrão no Espírito Santo

As altas cifras estão ligadas a imóveis de luxo , normalmente situados em bairros cercados por belas paisagens, tanto nas praias quanto nas montanhas capixabas. Entre os diferenciais estão banheiras de hidromassagem, piscinas termais, saunas e até quadras de esporte.

No período de verão, quando o Espírito Santo fica recheado de turistas, a demanda fica ainda maior. Diante disso, A Gazeta listou cinco dos imóveis mais valorizados do Estado, de acordo com o Airbnb.

Aconchego nas montanhas capixabas

Casa Azul, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Com cerca de 4.000 m ² e mais de 800 m² de área construída, a Casa Azul está localizada dentro do condomínio Aldeia Eco da Floresta, em Domingos Martins

O espaço, com valor mínimo da diária fixado em R$ 6.750, é classificado como aconchegante e acolhedor por seus usuários e conta com ambientes integrados para melhor aproveitamento de quem o aluga, seja em família, seja entre amigos. Na alta temporada e em feriados como réveillon e carnaval, há um acréscimo de 20% no valor, que chega aos R$ 8.100 por dia.

Casa Azul, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Entre as utilidades do local, estão piscina aquecida, área gourmet, fireplace (espaço de lareira), academia completa, espaço de minigolfe, balanços, futmesa, brinquedoteca e varanda com vista para a Pedra Azul

Ao todo, são seis quartos, sendo quatro suítes. A casa conta ainda com sete banheiros completos e dois lavabos, e a brinquedoteca pode ser transformada em mais uma acomodação. De acordo com os proprietários, quem aluga o espaço “tem o privilégio de desfrutar de uma exuberância natural que surpreende cada vez mais quando experimentada”.

Paraíso na Aldeia da Praia, em Guarapari

Casa no condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari Crédito: Divulgação

Na região de um dos balneários mais conhecidos do Espírito Santo e com espaços amplos e arejados, livres de colunas com decoração atual e descontraída. Esses são alguns dos diferenciais desta casa situada no Condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari , que conta com intervenções dos arquitetos capixabas Alfredo Silva e Ilmar Ignácio.

Com uma diária de R$ 6 mil na alta temporada, o imóvel conta com seis suítes com vista para a piscina, além de churrasqueira, área de serviço e dois andares com varanda cercados por um enorme jardim. Na decoração, destacam-se gravuras da artista mineira Yara Tupynambá e da ilustradora carioca Renina Katz, além de quadros do japonês Tomoshige Kusuno.

Casa na Aldeia da Praia, em Guarapari Crédito: Divulgação

Mansão automatizada em Iriri

Casa de alto padrão em Iriri, Anchieta Crédito: Divulgação

Já no balneário de Iriri, no bairro Inhaúma, em Anchieta , a Casa 45 é tachada como a mais completa e moderna da região. Com sistema automatizado, pode ser, literalmente, comandada na palma da mão, já que todas as funcionalidades de som e iluminação podem ser acessadas por meio de um tablet.

Com vista panorâmica para o mar, hidromassagem aquecida e sauna, o imóvel pode ser alugado por R$ 5.500 por dia. Além disso, a mansão conta com áreas gourmet, chopeira, cervejeira e cozinha completa.

Casa de alto padrão em Iriri, Anchieta Crédito: Divulgação

Em um lote de mais de 1.000 m², são mais de 700 m² de área construída que, além dos cômodos citados, contemplam quatro suítes e sala de estar com projetor integrado no teto.

“Além dessas funcionalidades na casa, oferecemos uma cartela de opções aos hóspedes, que podem contratar cozinheiro, massagista e ainda conhecer os melhores passeios de barco e jet ski da região”, conta a Amanda Ribeiro, administradora do imóvel.

Casa de alto padrão em Iriri, Anchieta Crédito: Divulgação

Recanto à beira-mar com sala de cinema e espaço kids em Iriri

Também em Iriri, intitulado como Recanto do Mar, um imóvel oferece cinco quartos, sendo duas suítes, hidromassagem aquecida com espaço para oito pessoas e vista-mar em uma das áreas de mata mais preservadas da região pelo valor de R$ 4.286 por dia.

No espaço, os hóspedes ainda contam com cervejeira, salão de jogos, espaço kids, sala de cinema climatizada e fogueira externa. Com dez cômodos, a casa é uma das mais alugadas da região e é classificada como um espaço “acima das expectativas” por seus usuários.

Recanto do Mar, em Iriri Crédito: Divulgação

Casa com vista para a Areia Preta

Casa no Vidal, em Iriri Crédito: Divulgação

Fechando a lista, com o custo de R$ 4 mil por dia, outro imóvel se destaca no balneário de Iriri. Também com vista panôramica para o mar, a casa conta com quatro suítes amplas — sendo duas com varanda — , ambientes climatizados e móveis planejados, tudo voltado para o maior conforto dos hóspedes.

Na área externa, uma piscina com borda infinita tem vista para a Praia da Areia Preta e é acompanhada por área gourmet com chopeira, sauna e espaço de jogos.

Com acesso direto à praia, o local também conta com recomendações de chef de cozinha, massagistas e acesso aos passeios turísticos da região.