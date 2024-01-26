Mais de R$ 8 mil por diária: as mansões mais caras para alugar no ES

Espaços com mais de quatro mil metros quadrados, grandes cômodos e vistas de tirar o fôlego, sem abrir mão do conforto. Com valores que variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil, o dinheiro é desembolsado por quem busca exclusividade ao alugar uma casa ou apartamento de alto padrão no Espírito Santo.
As altas cifras estão ligadas a imóveis de luxo, normalmente situados em bairros cercados por belas paisagens, tanto nas praias quanto nas montanhas capixabas. Entre os diferenciais estão banheiras de hidromassagem, piscinas termais, saunas e até quadras de esporte.
No período de verão, quando o Espírito Santo fica recheado de turistas, a demanda fica ainda maior. Diante disso, A Gazeta listou cinco dos imóveis mais valorizados do Estado, de acordo com o Airbnb.
Aconchego nas montanhas capixabas
Com cerca de 4.000 m ² e mais de 800 m² de área construída, a Casa Azul está localizada dentro do condomínio Aldeia Eco da Floresta, em Domingos Martins.
O espaço, com valor mínimo da diária fixado em R$ 6.750, é classificado como aconchegante e acolhedor por seus usuários e conta com ambientes integrados para melhor aproveitamento de quem o aluga, seja em família, seja entre amigos. Na alta temporada e em feriados como réveillon e carnaval, há um acréscimo de 20% no valor, que chega aos R$ 8.100 por dia.
Entre as utilidades do local, estão piscina aquecida, área gourmet, fireplace (espaço de lareira), academia completa, espaço de minigolfe, balanços, futmesa, brinquedoteca e varanda com vista para a Pedra Azul.
Ao todo, são seis quartos, sendo quatro suítes. A casa conta ainda com sete banheiros completos e dois lavabos, e a brinquedoteca pode ser transformada em mais uma acomodação. De acordo com os proprietários, quem aluga o espaço “tem o privilégio de desfrutar de uma exuberância natural que surpreende cada vez mais quando experimentada”.
Paraíso na Aldeia da Praia, em Guarapari
Na região de um dos balneários mais conhecidos do Espírito Santo e com espaços amplos e arejados, livres de colunas com decoração atual e descontraída. Esses são alguns dos diferenciais desta casa situada no Condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari, que conta com intervenções dos arquitetos capixabas Alfredo Silva e Ilmar Ignácio.
Com uma diária de R$ 6 mil na alta temporada, o imóvel conta com seis suítes com vista para a piscina, além de churrasqueira, área de serviço e dois andares com varanda cercados por um enorme jardim. Na decoração, destacam-se gravuras da artista mineira Yara Tupynambá e da ilustradora carioca Renina Katz, além de quadros do japonês Tomoshige Kusuno.
Mansão automatizada em Iriri
Já no balneário de Iriri, no bairro Inhaúma, em Anchieta, a Casa 45 é tachada como a mais completa e moderna da região. Com sistema automatizado, pode ser, literalmente, comandada na palma da mão, já que todas as funcionalidades de som e iluminação podem ser acessadas por meio de um tablet.
Com vista panorâmica para o mar, hidromassagem aquecida e sauna, o imóvel pode ser alugado por R$ 5.500 por dia. Além disso, a mansão conta com áreas gourmet, chopeira, cervejeira e cozinha completa.
Em um lote de mais de 1.000 m², são mais de 700 m² de área construída que, além dos cômodos citados, contemplam quatro suítes e sala de estar com projetor integrado no teto.
“Além dessas funcionalidades na casa, oferecemos uma cartela de opções aos hóspedes, que podem contratar cozinheiro, massagista e ainda conhecer os melhores passeios de barco e jet ski da região”, conta a Amanda Ribeiro, administradora do imóvel.
Recanto à beira-mar com sala de cinema e espaço kids em Iriri
Também em Iriri, intitulado como Recanto do Mar, um imóvel oferece cinco quartos, sendo duas suítes, hidromassagem aquecida com espaço para oito pessoas e vista-mar em uma das áreas de mata mais preservadas da região pelo valor de R$ 4.286 por dia.
No espaço, os hóspedes ainda contam com cervejeira, salão de jogos, espaço kids, sala de cinema climatizada e fogueira externa. Com dez cômodos, a casa é uma das mais alugadas da região e é classificada como um espaço “acima das expectativas” por seus usuários.
Casa com vista para a Areia Preta
Fechando a lista, com o custo de R$ 4 mil por dia, outro imóvel se destaca no balneário de Iriri. Também com vista panôramica para o mar, a casa conta com quatro suítes amplas — sendo duas com varanda — , ambientes climatizados e móveis planejados, tudo voltado para o maior conforto dos hóspedes.
Na área externa, uma piscina com borda infinita tem vista para a Praia da Areia Preta e é acompanhada por área gourmet com chopeira, sauna e espaço de jogos.
Com acesso direto à praia, o local também conta com recomendações de chef de cozinha, massagistas e acesso aos passeios turísticos da região.