ES se inspira em Grand Canyon e Iguaçu para concessão de parques estaduais

Yellowstone e Grand Canyon

O primeiro parque nacional do mundo é Yellowstone (Estados Unidos), um marco na história de proteção de áreas naturais, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente. Inaugurado em 1872, o parque também foi pioneiro na concessão da reserva à iniciativa público-privada, aliando uma natureza preservada e exuberante a uma estrutura impecável. Desde então, o modelo de exploração sustentável da atração é reconhecidamente o de melhor custo-benefício para a natureza, turistas e moradores locais. O parque é administrado pela empresa Xanterra, que também administra o Grand Canyon, outro destino famoso nos Estados Unidos.



Parque Nacional do Iguaçu



O parque que abriga as Cataratas do Iguaçu é considerado exemplo de como a iniciativa privada para ajudar na preservação e desenvolvimento econômico. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os visitantes gastaram cerca de R$ 2,4 bilhões nos municípios de acesso ao parque e florestas. A contribuição total desses gastos para a economia nacional foi de cerca de 90 mil empregos, R$ 2,7 bilhões em renda, R$ 3,8 bilhões em valor agregado ao PIB e R$ 1,1 bilhão em impostos. Um estudo do instituto mostrou que cada R$1 investido no ICMBio em 2018 produziu R$ 15 em benefícios econômicos para o Brasil.