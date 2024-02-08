Blocos de carnaval do Centro de Vitória saem às ruas em protesto Crédito: Fernando Madeira

A hora de pular o carnaval pelas ruas do Centro de Vitória está chegando e, por isso, algumas avenidas da Capital do Espírito Santo serão interditadas para segurança de foliões. Os motoristas que precisarem passar pela região durante o período da folia devem ter atenção.

A principal via para o itinerário dos bloquinhos será a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Beira-Mar, que vai ser interditada a partir de sábado (10) até a segunda-feira (12), sempre das 8h à meia-noite.

Além da Avenida Beira-Mar, outras duas avenidas serão interditadas temporariamente, de sábado (10) até segunda (12), para que o trio Circuito Folia acesse a Av. República, com destino ao Sambão do Povo. Para a passagem do trio e foliões, as Avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro serão interditadas a partir das 19h e as vias serão liberadas de forma progressiva à passagem do bloco.

Para os motoristas que estiverem seguindo no sentido Cariacica-Camburi, o trânsito será totalmente desviado para a Avenida Princesa Isabel. Já os que forem seguir no sentido contrário (Camburi-Cariacica), os condutores também podem acessar a Av. Princesa Isabel ou a Av. Jerônimo Monteiro — lembrando da interdição temporária para o Circuito Folia.

Your browser does not support the audio element. Carnaval 2024: veja como fica trânsito com blocos no Centro de Vitória

Caso o desejo seja evitar completamente a festa que vai acontecer no centro de Vitória durante os quatro dias de Carnaval, a Guarda Municipal aconselha aos motoristas que estiverem saindo de Cariacica ou Vila velha, pela Segunda Ponte ou Cinco Pontes, podem acessar a Avenida Santo Antônio, passar pelo Teatro Carmélia e seguir para a Rodovia Serafim Derenzi.

Trajeto completo do Circuito Folia