Dengue: saiba quanto tempo após picada do mosquito os sintomas aparecem

O tempo de recuperação dos sintomas da dengue geralmente é de cerca de sete dias, podendo variar conforme a evolução do quadro. Mas, afinal, depois de quanto tempo, após a infecção, esses sinais aparecem?

A transmissão acontece através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminado. E, conforme explica a infectologista Rúbia Miossi, o surgimento dos sinais da doença não é imediato, sendo necessário alguns dias para que apareçam.

“O pico dos sintomas, que é quando aparece a febre, por exemplo, costuma ser por volta do quarto ou quinto dia. Às vezes, vem um pouquinho antes, mas, em geral, é nesse período”, relata a médica.

As principais manifestações da doença infecciosa são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo.

“A recuperação vai depender de como o paciente vai evoluir. Em geral, em sete dias a pessoa já está recuperado, mas tem casos de pessoas que tiveram sintomas leves e se recuperam em cinco dias, por exemplo, e, também, casos em que, após sete dias, os sintomas começaram a se agravar, sendo necessário se afastar das atividades por mais tempo”, aponta Rúbia.

O infectologista da Rede Meridional Manoel Rodrigues esclarece ainda que o período de incubação da dengue varia de três a 15 dias e diz que nem sempre a infecção pelo vírus causa sintomas.

“O paciente pode apresentar uma infecção inaparente, sem os sintomas clássicos da dengue. Ou até quadros graves, com febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue. Mas a maioria das pessoas tem a forma clássica da doença, de evolução benigna, sendo os sintomas mais comuns: febre (geralmente acima de 38 graus, dor de cabeça, enjoo e vômitos, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, manchas vermelhas pelo corpo.”

Ele reforça que, em caso de suspeita de dengue, o paciente deve procurar atendimento para avaliação e, durante o quadro infeccioso, é importante fazer repouso e tomar bastante líquido.

Além disso, é preciso ter atenção aos chamados sinais de alarme da dengue, que podem indicar evolução para uma forma mais grave. Nesses casos, o paciente deve procurar o médico imediatamente.