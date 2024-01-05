Veja os principais sintomas da dengue e quando procurar o médico

Os principais sintomas são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça Crédito: Shutterstock

A incidência foi de 4.702,97 casos por 100 mil habitantes entre 1 de janeiro e 30 de dezembro. Para se ter ideia, o nível considerado alto pelo Ministério da Saúde é a partir de 300 casos por 100 mil habitantes. Uma projeção feita pelo Ministério da Saúde, prevê um aumento de casos para esse ano e coloca o Espírito Santo e Minas Gerais em alerta para uma epidemia de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti – que incluem, além da dengue, zica e Chikungunya.

A infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital, explica que é no verão que os casos costumam aumentar. “O risco de epidemia existe por termos apresentado muitos casos em 2023. Nessa época do ano, devido ao calor e as frequentes pancadas de chuva, a proliferação do mosquito acontece de forma mais rápida, com um ciclo mais curto. As chuvas permitem a proliferação do mosquito e o aumento de casos, a disseminação acontece por termos mais mosquitos infectados”, esclarece.

O aumento no número de casos ao longo do ano passado se deve a dois fatores principais: as mudanças climáticas e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil. “O clima tem forte influência no aumento de casos da dengue. Devido ao fenômeno El Niño, temos enfrentado mais calor e chuvas intensas, o que favorece a proliferação do mosquito. Também tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil (antes estavam em circulação somente os sorotipos 1 e 2), e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune aquele sorotipo. Se surge um sorotipo que muitas pessoas ainda não pegaram, teremos mais gente doente e, com isso, mais casos graves”, afirma a infectologista.

ENTENDA A DENGUE

A dengue é uma doença infecciosa febril, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Existem quatro tipos do vírus da dengue e eles são basicamente a mesma coisa em termos de transmissão e quadro clínico. "O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica Martina Zanotti.

Martina Zanotti explica que a dengue é uma doença infecciosa febril Crédito: Jackson Goncalves/Divulgação

A transmissão da doença acontece através da picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti contaminado. Uma vez que o indivíduo é picado, demora geralmente de três a 15 dias para a doença se manifestar Martina Zanotti - Infectologista

SAIBA QUAIS OS SINTOMAS DA DENGUE

O infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Rede Meridional, conta que os principais sintomas são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo.

"Geralmente, o quadro clínico da dengue não dura mais do que sete dias, porém, quando há complicações este tempo pode prolongar de acordo com cada caso", diz Lorenzo Nico Gavazza. O médico conta que segundo o protocolo do Ministério da Saúde, a dengue é considerada de maior gravidade quando apresenta sinais, sintomas e alterações laboratoriais que oferecem maiores riscos à vida do paciente. "Como os sinais de sangramento, a queda da pressão arterial, a disfunção de órgãos e a diminuição do número de plaquetas. Essas são indicações de busca imediata de atendimento médico de urgência".