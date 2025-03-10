Dengue tipo 3: chegada do sorotipo ao ES precisa ser levada a sério

Mosquitos aedes aegypti, que transmitem a dengue Crédito: Agência Brasil

que preocupa é a confirmação de dois casos do sorotipo 3 no Estado , algo que não ocorria há dez anos. É uma situação que complica o enfrentamento da doença por aumentar as chances de infecção na população, já que os sorotipos que têm circulado no Estado (1 e 2) não garantem imunidade em infecções prévias. E também há o risco de casos mais graves quando há sucessivas infecções por diferentes sorotipos. O poder público precisa estar preparado.

O combate clássico à dengue é feito com medidas sanitárias bastante divulgadas e conhecidas de eliminação dos focos do mosquito Aedes Aegypti: basicamente é acabar com água parada. Mas a conscientização da população não consegue dar conta de mudar esse quadro, tampouco há fiscalização eficiente do poder público. Os fluxos e refluxos da doença fazem parte da realidade brasileira há décadas, principalmente nos grandes centros urbanos.

A boa notícia é que, enfim, uma vacina, que pode impedir o desenvolvimento das formas mais graves da doença, entrou nesse campo de batalha. A Qdenga foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2023, e no ano passado chegou à população. Mas ainda disponível para um grupo restrito, em 1,9 mil cidades do país em que a dengue é mais frequente. Mesmo assim, a procura é baixa, o que fez a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) emitir um alerta em janeiro passado.

O Ministério da Saúde, que acaba de passar por uma troca de comando , em fevereiro emitiu uma nota técnica para todos os estados e o Distrito Federal permitindo a ampliação do público-alvo do imunizante, com remanejamento para novos municípios, de doses cujo prazo de validade está prestes a expirar.

É justamente a capacidade limitada do fabricante da Qdenga que impede a ampliação da vacinação para outros públicos, o que vai começar a ser solucionado com a produção de 60 milhões de doses anuais da vacina contra a dengue pelo Instituto Butantan. O imunizante ainda precisa ser aprovado pela Anvisa.