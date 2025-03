Fios de internet reconectados são impacto do combate ao tráfico no ES

Corte de fios de internet em bairros de Vitória. Crédito: Camilly Napoleão com Advobe Firefly

A reviravolta promovida pelos próprios moradores de ao menos nove regiões no entorno de Itararé, em Vitória, que pressionaram lideranças comunitárias e os próprios traficantes pelo retorno do sinal de internet, cortado a mando do tráfico, é uma sinalização de que algo está dando certo no enfrentamento das facções criminosas.

Como a colunista Vilmara Fernandes vem denunciando desde o início do ano passado, o tráfico cobra uma espécie de "pedágio" de empresários e comerciantes para que seus negócios continuem em funcionamento. E os serviços de internet são os principais alvos, prejudicando os empreendedores ameaçados e, invariavelmente, a própria população desses bairros.

Acontece que os moradores resolveram reagir a essas intimidações, após o tráfico cortar a internet na região na última semana. Ora, sem internet, é a própria vida dessas pessoas que fica inviabilizada, com privações para realizar os mais distintos trabalhos e e tocar os muitos negócios que florescem nesses bairros. As facções criminosas escolheram o caminho das extorsões sem levar em consideração que prejudicam a comunidade inteira quando decidem cumprir as ameaças feitas aos empresários.

E foi justamente após a realização da Operação Conexão Perdida, no Rio e no Espírito Santo, atingir o organograma do Terceiro Comando Puro (TCP) com a prisão de dez pessoas que as lideranças da facção decidiram destruir os fios de uma operadora e deixar os usuários sem internet. O dono da operadora, então, avisou aos clientes que estava suspendendo a operação na região. Foi a gota d'água para os moradores, sem acesso a um serviço que faz tempo passou a ser essencial nas cidades.

Para as autoridades de segurança pública, essa mobilização popular acontece em meio ao enfraquecimento das facções, que vêm sofrendo baixas com a prisão de suas lideranças desde 2022. Não só o TCP já citado aqui, como o próprio Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A operação realizada em conjunto com as forças de segurança do Rio de Janeiro no fim do mês passado foi um golpe na estrutura financeira, com a descoberta de uma lotérica usada para a lavagem de dinheiro das extorsões. E a forma mais eficiente de enfraquecer um grupo criminoso é atacando suas finanças.

Esse episódio de mobilização popular na recuperação de direitos e cidadania ressalta a força de investigações bem articuladas e organizadas no combate ao crime. As autoridades de segurança pública estão no caminho certo ao atingir pontos nevrálgicos dessas facções criminosas, conseguindo começar a desestabilizá-las.

