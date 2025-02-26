ES se une e se fortalece contra a desinformação

Desinformação encontra terreno fértil na internet Crédito: memyselfaneye/ Pixabay

É um novo combate, os inimigos são outros, mas se inspirar nesse êxito da sociedade civil capixaba em um passado nem tão remoto assim pode ser importante, ao mostrar que, por mais que não pareça haver saída para os problemas, quando eles são encarados coletivamente é possível encontrar a solução.

E são justamente as instituições que se encontram ameaçadas pelo efeito corrosivo da desinformação. Essas estratégias de comunicação tentam influenciar a opinião pública com informações falsas e têm o propósito de confundir o debate e se favorecer desse ambiente fragilizado. É a própria democracia que está em jogo.

Obviamente, há medidas a serem tomadas em nível nacional, como a regulamentação das redes sociais para que haja algum controle sobre as informações e as devidas punições a quem promove e financia essas estratégias de desinformação em escala industrial.

Já passamos por uma pandemia para saber, por exemplo, o tamanho do impacto da disseminação de mentiras na saúde pública. A desinformação se espalha como vírus sem o contraponto da imprensa livre e profissional. Mas essa imprensa precisa chegar a quem interessa.