O passado nos ensina, o futuro se impõe no ES

Entrega da Comenda Jerônimo Monteiro, Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo colhe os frutos da oxigenação institucional promovida por esse movimento até hoje. Conseguimos uma estabilidade político-institucional, colocando fim à desorganização fiscal. Com essa credibilidade, empresas passaram a procurar o Estado, a economia cresceu, os serviços públicos se aprimoraram, as oportunidades para a população aumentaram. Foi um momento de reconstrução do Espírito Santo, de realinhamento, com impacto até mesmo na queda contínua dos homicídios registrada ao longo das últimas décadas.

Mas a criminalidade ainda nos aflige. O tráfico de drogas ganhou dimensões empresariais, com ramificações por todo o país, e a guerra de facções por territórios na Grande Vitória em diversas ocasiões tem colocado a população como refém. No final de junho, os ecos dessa disputa novamente romperam o silêncio, desta vez nos arredores do Morro do Jaburu, em Vitória, assustando os moradores da região.

A reação do Espírito Santo contra a corrupção e o crime organizado, encorpada pelo ES em Ação, pode e deve servir de inspiração para uma nova mobilização neste momento delicado.

Mirar esse exemplo é o que pode fortalecer uma resposta organizada contra a criminalidade. Lideranças do Executivo, Legislativo e Judiciário precisam assumir as rédeas. Assim como o Ministério Público, que tem o dever constitucional da defesa da sociedade, como advogado do povo nas causas públicas, e foi crucial no passado e pode repetir esse papel.

A sociedade civil organizada deve se unir, com o envolvimento ecumênico, assim como do empresariado e da academia. Em meados dos anos 2000, foi essa união de forças por um bem maior que conseguiu tirar o Espírito Santo do terreno movediço da corrupção e do crime organizado.