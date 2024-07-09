No Globo Repórter, o ES mostrou sua cara para o Brasil

O jornalista Mário Bonella no Globo Repórter sobre o litoral do ES Crédito: Globo Repórter / TV Globo e TV Gazeta ES

"Linda a reportagem, como é lindo nosso Estado." (Eliene Leal)

"A reportagem ficou maravilhosa. Parabéns a Mário e toda equipe! Nosso ES é lindo D+ ❤️ e precisa ser mais divulgado." (Margiore)

"Foi incrível, melhor pessoa no mundo para descrever nosso Estado." ❤️❤️❤️❤️ (Larissa Cruz)

"Este Estado precisa ser mais divulgado. É lindo!!" (Maria Julia Dalsenter)

"Louca pra morar nesse lugar." (Delurdes Dutra)

Os comentários acima foram feitos por pessoas que assistiram ao Globo Repórter, exibido na última sexta-feira (5) nacionalmente, que colocou o Espírito Santo como protagonista. Mostrando, mais especificamente, as belezas e atrativos do litoral capixaba. E o resultado foi um sucesso de audiência.

Houve um tempo em que o capixaba costumava se ressentir da falta de visibilidade dada ao Estado pela mídia nacional, mas as coproduções da TV Gazeta na Globo nos últimos anos vêm colocando fim a esse estigma. Mário Bonella, com seu carisma indiscutível, é o rosto que representa o Espírito Santo para todo o país através do jornalismo.

No programa, que está disponível no Globoplay, elementos de nosso cotidiano e cultura, como a tradição das panelas de barro de Goiabeiras, se somam a outros aspectos menos conhecidos até mesmo de muitos capixabas, como a pujança da indústria pesqueira em Itapemirim, no Sul do Estado. O Espírito Santo mostrou sua cara para os brasileiros, mas o programa trouxe um frescor também para quem é da terra.

Dos estudos científicos mais recentes sobre a areia monazítica de Guarapari ao passeio pelas dunas de Itaúnas, as belíssimas imagens fizeram jus aquilo que o capixaba tem o privilégio de ter no seu "quintal": uma natureza exuberante, um povo acolhedor e muita dedicação ao trabalho.

Um programa com o alcance do Globo Repórter pode ajudar a promover o turismo em terras capixabas. É uma divulgação, um impulso relevante, para um Estado que sempre esteve escondido do resto do país, até mesmo na Região Sudeste.

Mas é só o primeiro passo: o poder público precisa ser um indutor do setor, com melhorias na infraestrutura de transportes (já houve avanços, e hoje temos um aeroporto bem estruturado) e na hotelaria. Mais que isso, o Espírito Santo pode organizar rotas turísticas que proporcionem experiências aos visitantes que os façam ter o desejo de voltar um dia. Não se pode menosprezar o boca a boca quando o assunto é viagem.