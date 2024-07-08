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Estação Leopoldina é reinaugurada e vira centro cultural; veja fotos

Edifício, localizado no bairro Argolas, ficou 20 anos fechado e recebeu investimento de aproximadamente R$ 8,7 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 16:05

Estação ferroviária Leopoldina em Argolas, Vila Velha
Estação ferroviária Leopoldina em Argolas, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Inaugurada na última sexta-feira (5), a Estação Leopoldina, em Vila Velha, foi entregue à população como um novo centro pedagógico e cultural. Após 20 anos fechado, o local recebeu um investimento de aproximadamente R$ 8,7 milhões. A obra foi realizada entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura de Vila Velha.
Segundo o Iphan, o edifício, localizado no bairro Argolas, agora irá oferecer atividades extracurriculares para estudantes da Unidade de Ensino Fundamental (Umef). O local também abriga uma área cultural, voltada para exposições temporárias, além de um espaço dedicado à história ferroviária do município.
A antiga Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Estação Leopoldina, foi a primeira construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (EFSES), em 1895. Reconstruída em 1937 com o estilo Art Déco que possui atualmente, a estação é uma parte essencial do sistema ferroviário que marcou um dos importantes ciclos econômicos da história do Brasil, o cafeeiro, evidenciando a participação do Espírito Santo nesse período histórico significativo.
Confira abaixo imagens da nova Estação Leopoldina:

Estação Leopoldina, em Vila Velha

*Com informações da assessoria de Comunicação do Iphan

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