Estação Leopoldina é reinaugurada e vira centro cultural; veja fotos

Segundo o Iphan, o edifício, localizado no bairro Argolas, agora irá oferecer atividades extracurriculares para estudantes da Unidade de Ensino Fundamental (Umef). O local também abriga uma área cultural, voltada para exposições temporárias, além de um espaço dedicado à história ferroviária do município.

A antiga Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Estação Leopoldina, foi a primeira construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (EFSES), em 1895. Reconstruída em 1937 com o estilo Art Déco que possui atualmente, a estação é uma parte essencial do sistema ferroviário que marcou um dos importantes ciclos econômicos da história do Brasil, o cafeeiro, evidenciando a participação do Espírito Santo nesse período histórico significativo.