Estação Leopoldina é reinaugurada e vira centro cultural; veja fotos

Inaugurada na última sexta-feira (5), a Estação Leopoldina, em Vila Velha, foi entregue à população como um novo centro pedagógico e cultural. Após 20 anos fechado, o local recebeu um investimento de aproximadamente R$ 8,7 milhões. A obra foi realizada entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura de Vila Velha.
Segundo o Iphan, o edifício, localizado no bairro Argolas, agora irá oferecer atividades extracurriculares para estudantes da Unidade de Ensino Fundamental (Umef). O local também abriga uma área cultural, voltada para exposições temporárias, além de um espaço dedicado à história ferroviária do município.
A antiga Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Estação Leopoldina, foi a primeira construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (EFSES), em 1895. Reconstruída em 1937 com o estilo Art Déco que possui atualmente, a estação é uma parte essencial do sistema ferroviário que marcou um dos importantes ciclos econômicos da história do Brasil, o cafeeiro, evidenciando a participação do Espírito Santo nesse período histórico significativo.
Confira abaixo imagens da nova Estação Leopoldina:
Estação Leopoldina, em Vila Velha
*Com informações da assessoria de Comunicação do Iphan