Nem boxe, nem MMA: luta da bancada deve ser pelo bem do ES

Por meio de nota, Do Val afirmou ter reagido para defender sua integridade e citou que as agressões de Gilvan têm sido recorrentes no Congresso Nacional. “É evidente que eles planejam essas situações para se promoverem nas redes sociais”, apontou. O deputado, por sua vez, disse no Instagram que o senador “mexeu com o cara errado” e o chamou de “traidor” e “Swat da Shopee”, em referência ao grupo de elite da polícia norte-americana para o qual Do Val afirma ter dado treinamento. Depois, houve o “chamado para a briga” em plena tribuna da Câmara.