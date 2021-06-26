Marcos do Val empurra deputado no intervalo da CPI da Covid

Senador Marcos do Val se desentendeu com o deputado Luís Miranda na CPI da Covid Crédito: Reprodução/TV Senado

Imagens da TV Senado mostram Do Val aproximando-se do deputado, um dos depoentes da CPI. Do Val chega a empurrar o peito contra Miranda, que mantém o corpo firme em resposta. Logo depois, os dois são separados por outros parlamentares. Não há áudio do momento.

?? ATENÇÃO: Deputado Luis Miranda e senador Marcos do Val se desentenderam durante intervalo da reunião da CPI da Pandemia.



Senadores tiveram que apartar a discussão. pic.twitter.com/2FsUlHGFvT — Eixo Político (@eixopolitico) June 25, 2021

Miranda é irmão de Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde que denunciou suspeitas de corrupção no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, com preço acima das demais vacinas adquiridas pelo Brasil e com uma empresa offshore (como as que atuam em paraísos fiscais) como intermedária.

Quando a sessão foi retomada, Do Val tentou exibir um vídeo, uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que mostra que Luís Miranda, o deputado, foi acusado de aplicar golpes nos Estados Unidos. Como o assunto não tem a ver com a negociação para a compra da Covaxin, o vídeo foi pausado e o assunto não foi tratado na comissão.

Do Val comentou também sobre o embate com Luís Miranda no intervalo.

"Eu quero que conste que o deputado fez uma ameaça", afirmou. No que o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), emendou: "Eu tenho um vídeo aqui que o senhor vai ao encontro dele...".

"Isso, ele me desrespeitou como pessoa e como senador da República. Eu falei com ele 'você está na casa do Senado'", contou Do Val.

DO VAL DIZ QUE FOI AMEAÇADO

Do Val, por sua vez, disse ter sido ameaçado por Miranda.

"Ao contrário do que tem sido noticiado, o senador Marcos do Val se defendeu de ataques verbais proferidos pelo deputado Luis Miranda e jamais teve a intenção de 'provocar' ou criar um fato para 'encerrar a sessão', como alegou o deputado", afirmou Do Val em nota enviada a A Gazeta.

DO VAL NÃO VÊ CORRUPÇÃO NO CASO COVAXIN

Bolsonarista, Do Val ainda rechaçou as suspeitas sobre a compra da vacina: "A corrupção, para mim, ela ocorre quando o dinheiro sai da conta do governo e vai para a conta do corrupto, seja lá quem for. O dinheiro nem saiu da conta", disse, ainda durante a reunião da CPI.

"Então não consigo ver nenhuma movimentação de corrupção do atual governo", complementou.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rebateu e afirmou que a tentativa de cometer um crime também pode ser enquadrada e a compra suspeita não se efetivou apenas graças à interferência do servidor concursado do Ministério da Saúde, o irmão do deputado.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DE DO VAL SOBRE O EMBATE COM MIRANDA

No intervalo da sessão da CPI da Covid, desta sexta-feira (25), que ouve os irmãos Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério de Saúde, e o deputado Luis Miranda (DEM-DF), o senador Marcos do Val sofreu ameaças por parte de um dos depoentes.

Ao contrário do que tem sido noticiado, o senador Marcos do Val se defendeu de ataques verbais proferidos pelo deputado Luis Miranda e jamais teve a intenção de “provocar” ou criar um fato para “encerrar a sessão”, como alegou o deputado.