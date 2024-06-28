Folclore do futebol ensina ES a driblar interferências na Petrobras

“Quem se desloca recebe. Quem pede tem preferência”. Uma das frases folclóricas que ficaram famosas no futebol mostra que, num jogo, não adianta apenas estar bem colocado. É preciso deixar claro que você também está a fim de receber a bola. Pedi-la ao companheiro de time, que pode não estar te vendo naquele momento, para que, assim, consiga fazer seu lance dentro de campo. Quem sabe até o gol da vitória.
Essa lição folclórica do futebol serve para que o Espírito Santo saiba como se comportar em campo no jogo com a Petrobras. A relação com a estatal tem grande importância econômica para o Estado, que precisa sempre se fazer ser ouvido para não ter seus interesses esquecidos. Principalmente diante das constantes interferências do governo federal no comando da empresa.
Bem posicionado, o Espírito Santo já está. Fechou 2023 como o terceiro maior produtor de petróleo do país, com 169,7 mil barris por dia. Nesse aspecto, o governador Renato Casagrande (PSB) criou uma boa jogada ao se reunir com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no último dia 18, no Rio de Janeiro. Lá, apresentou demandas capixabas para o setor, algumas delas bem antigas, como destacou o colunista Abdo Filho.
A iniciativa se mostrou fundamental, visto que, no mesmo dia da reunião com o governador, Magda Chambriard anunciou que o novo navio-plataforma da Petrobras no Estado, Maria Quitéria, iniciará suas atividades ainda este ano. Serão 100 mil barris por dia a mais na produção de petróleo no litoral capixaba.
Já dá para comemorar essa vitória, fundamental para o setor petrolífero capixaba. Mas há outras demandas apresentadas por Casagrande que ainda estão à espera de resultado. Quando esteve em Vitória, no ano passado, o então presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que as duas unidades de tratamento de gás da empresa no Espírito Santo, em Linhares e Anchieta, seriam estratégicas diante da pressão da indústria e do próprio governo federal para que a estatal ampliasse a oferta de gás ao mercado.
Porém, passado um ano, a Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba (UTGSUL), em Anchieta, continua sendo um “bode na sala” para a Petrobras, como lembrou Abdo Filho. A planta está praticamente parada, mesmo tendo capacidade para tratar 2,5 milhões de m³ de gás natural por dia, e a estatal disse que ainda estuda alternativas para o local. Já a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares, apesar de ter estrutura para processar 25 milhões de m³ por dia, é subaproveitada e produz atualmente apenas 3 milhões de m³ por dia.
São demandas que precisam de resposta da Petrobras, em meio a mais uma troca de comando. Prates deixou a presidência da estatal em maio, por decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em mais uma prática intervencionista na petrolífera. Algo que, historicamente, não é exclusividade do atual governo. Essa interferência já foi realizada por Bolsonaro, Dilma e pelo próprio Lula, em mandatos anteriores. O que provoca instabilidade na empresa e traz incertezas ao Espírito Santo, em relação a qual caminho será seguido pela nova direção. Como já foi dito neste espaço, independentemente de quem está no poder, no final, quem paga a conta é o consumidor.
Diante do constante troca-troca na estatal, não dá para “jogar parado” – nem calado. Por isso, o governador faz bem em manter contato constante com a Petrobras, seja lá quem esteja na presidência. Nos cinco primeiros meses deste ano, a receita do governo do Espírito Santo com royalties e participações especiais (sem incluir os municípios) ficou em R$ 535 milhões, 76,9% acima dos R$ 302 milhões faturados no mesmo período de 2023. Números que por si só demonstram a importância da exploração petrolífera para a economia capixaba. E reforçam a necessidade de marcar em cima para que as demandas do Estado não sejam jogadas para escanteio em meio às mudanças de política e estratégia da estatal.