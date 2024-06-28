Folclore do futebol ensina ES a driblar interferências na Petrobras

“Quem se desloca recebe. Quem pede tem preferência”. Uma das frases folclóricas que ficaram famosas no futebol mostra que, num jogo, não adianta apenas estar bem colocado. É preciso deixar claro que você também está a fim de receber a bola. Pedi-la ao companheiro de time, que pode não estar te vendo naquele momento, para que, assim, consiga fazer seu lance dentro de campo. Quem sabe até o gol da vitória.