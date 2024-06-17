Trânsito na Grande Vitória parece terra de ninguém

Acidente na Terceira Ponte Crédito: Foto Leitor

Essa ocorrência causa espanto pela improbabilidade, mas quem circula pela Grande Vitória sabe que o caos anda tão instaurado que só se pode contar com a sorte para que acidentes tão inacreditáveis quanto esse acabem não ocorrendo. Excesso de velocidade e desrespeito às leis mais básicas de trânsito, como não avançar o sinal vermelho, podem ser testemunhados em qualquer rua ou avenida, a qualquer hora do dia.

Quando um condutor decide furar o sinal, ele está deixando o acaso decidir o próprio futuro. E isso tem ocorrido com uma frequência inadmissível. E os pedestres não ficam de fora, quando atravessam em vias movimentadas fora da faixa. As atitudes imprudentes e negligentes estão em todos os lados.

A presença de agentes de trânsito, indispensável para a organização de pontos mais críticos e para a fiscalização, deve ser sentida pela população. Quando motoristas perceberem que, ao cometer uma ação imprudente ou descumprir as regras no trânsito, algum agente público virá ao seu encontro, eles certamente vão começar a mudar o comportamento. Ora, os municípios, com seus cercos eletrônicos, estão cada vez mais monitorados e isso deveria funcionar mais para o trânsito.