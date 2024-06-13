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Internado em coma induzido

Motociclista que caiu da 3ª Ponte passa por cirurgia

A informação foi divulgada pela irmã de Glenio Alves nas redes sociais, após uma ida ao hospital; autônomo também precisou iniciar hemodiálise
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jun 2024 às 20:47

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 20:47

Motociclista que cai da Terceira Ponte
Motociclista que cai da Terceira Ponte Crédito: Leitor | A Gazeta
O motociclista Glenio Alves, que caiu da Terceira Ponte após um acidente, na descida para Vila Velha, passou por cirurgia de laparostomia (abertura na cavidade abdominal) nesta quinta-feira (13), para drenagem de uma hemorragia já controlada. A informação foi divulgada pela irmã, Kamilla Alves, nas redes sociais, após uma ida ao hospital.
“Temos uma redução nas medicações que ele está tomando, (e) foi preciso entrar com hemodiálise porque teve alterações no exame de sangue.”
A hemodiálise é um tratamento que simula a função do rim, com a filtragem externa do sangue. Kamilla se mostrou otimista e pontuou que pode não ser uma condição permanente.
“Nossas orações precisam continuar intensas pelo nosso guerreiro. Nós cremos que o Senhor está com ele nesse momento”, declarou, reforçando que o estado do motociclista ainda é grave.
Glênio Alves, que é técnico em Mecânica e formado em Administração, mas trabalha como autônomo, está em coma induzido após ser atingido por um carro, em cima da Terceira Ponte, e cair lá de cima na quarta-feira (12).
Segundo testemunhas, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.
Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.
Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte, caindo na Rua São Paulo. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital.

Correção

13/06/2024 - 10:05
Inicialmente, foi informado na reportagem que Glênio havia passado por uma cirurgia na cabeça; o procedimento, entretanto, foi realizado na cavidade abdominal. Título e texto foram corrigidos.

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