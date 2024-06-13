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Bombeiros de Aracruz salvam bebê engasgado que já estava desfalecido

Notícia de que bebê estava plenamente recuperado e sob cuidados médicos veio na manhã desta quinta-feira (13)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jun 2024 às 11:40

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 11:40

Um bebê de um ano e 2 meses, que havia engasgado com uma secreção e estava desfalecido, foi socorrido e salvo por militares do Corpo de Bombeiros de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (12). Segundo a corporação, o menino foi levado pela babá até a sede da companhia na cidade, no bairro Bela Vista, em estado grave e já sem reação. Imagens mostram o trabalho de resgate (assista acima).
O primeiro a prestar atendimento foi o capitão Furieri, que recentemente voltou de missão no Rio Grande do Sul. Ele conta que estava saindo do quartel, quando viu do outro lado da rua um carro em alta velocidade e estranhou como o veículo era conduzido. “Uma mulher saiu do carro e veio correndo desesperada na minha direção. Nos braços trazia a criança, já muito mole e sem nenhuma reação”, disse.
O capitão saiu da viatura e iniciou as manobras de desengasgo. Ele virou o bebê de barriga para baixo, deixando a cabeça mais baixa que o tronco, e iniciou a manobra de tapotagem, que consiste em bater de forma ritmada nas costas do bebê, com a mão em concha. Ele retornou para o interior do quartel e outros militares que estavam na unidade viram e se aproximaram para ajudar.
“A criança começou a expelir a secreção, mas era tanto líquido que o bebê começou a escorregar, e não reagiu como esperado. Enquanto um bombeiro continuou a manobra, o capitão chamou a equipe do Samu, que tem uma base no mesmo endereço do quartel, e a equipe médica levou a criança para a ambulância, dando continuidade ao atendimento enquanto se encaminhava para o hospital”, informou a corporação.
Houve ainda mais uma missão. Bastante desesperado, o pai do menino não tinha condições de se dirigir sozinho ao hospital e os bombeiros o levaram, em meio a orações pela vida da criança.
Segundo os Bombeiros, a equipe médica que atendia o bebê chegou a ter dúvidas sobre a recuperação, mas na manhã desta quinta-feira (13) veio a notícia de que o menino estava plenamente recuperado e sob cuidados médicos.
Bombeiros de Aracruz salvam bebê engasgado que já estava desfalecido

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